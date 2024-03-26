Талантливый гитарист на шоу талантов

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На корейском шоу талантов один из участников удивил всех своей игрой на гитаре. Парень играет в технике «фингерстайл».
Фингерстайл — техника игры на гитаре, при которой один музыкант ведёт одновременно партии соло, ритм и бас. Одним словом, не гитарист, а человек-оркестр.
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В свое время очень нравился этот персонаж!
Этот парень-Jinsam Kim.Он не только исполнитель, но и автор. Композиция называется Сrow, и считается одной из самых сложных гитарных композиций в целом и в фингерстайле в частности, в мире.
А написана и стала известной она еще в 2022году.