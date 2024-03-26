FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Музыкальный портал 999 постов • 412 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Музыкальный портал
Талантливый гитарист на шоу талантов

Талантливый гитарист на шоу талантов

Автор:
26 марта 2024 12:13
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Видео   Музыка   гитарист   музыкант   талант   шоу талантов   
1480
1
1

На корейском шоу талантов один из участников удивил всех своей игрой на гитаре. Парень играет в технике «фингерстайл».

Фингерстайл — техника игры на гитаре, при которой один музыкант ведёт одновременно партии соло, ритм и бас. Одним словом, не гитарист, а человек-оркестр.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Музыкальный портал"
Метки: Видео   Музыка   гитарист   музыкант   талант   шоу талантов   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
AlekZzz Час назад
Александр Мисько очень нравится, из таких гитаристов :) но у парня тоже весьма достойно получается! Снимаю шляпу)

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 7 минут назад
Сколько талантов на свете... а по ТВ только Киркорова и жирную Лолиту видим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр 13 минут назад
зашибись,чотко! а еще что-то могеш?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Андрей Кузнецов 24 минуты назад
Виталий Макукин. полёт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий Полчаса назад
Уши кайфанули)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
878
Gaijin 48 минут назад
добавлю свои 5 копеек...
В свое время очень нравился этот персонаж!
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Харон ( Χάρων) 56 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
416
Ви Шилов Минуту назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Sheir Час назад
Автор, вот ты некромант! Или только что инет тебе провели?
Этот парень-Jinsam Kim.Он не только исполнитель, но и автор. Композиция называется Сrow, и считается одной из самых сложных гитарных композиций в целом и в фингерстайле в частности, в мире.
А написана и стала известной она еще в 2022году.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Максим Макашев 2 часа назад
в конце 70-х были два знаменитых гитариста Маноло Сан Лукар и Пако де Люсия ( за точность написания имён - не ручаюсь)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3195 постов (3129 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1020650



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию террористов за рубежом
«Они подлежат ликвидации»: в России предложили создать структуру по поиску и наказанию...
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Ироничный пост, пропитанный чем-то... чем же?
Набирающие популярность в сообществах
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут стать явью⁠⁠
Братья Стругацкие — крушение надежд. Когда мечты о светлом будущем просто не могут...
Владимир Набоков — американский писатель, рождённый в России⁠⁠
Владимир Набоков — американский писатель, рождённый в России⁠⁠
Летящие журавли и слезы ручьем
Летящие журавли и слезы ручьем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#интересно#теракт#позитив#Крокус сити холл#фильм#задержание#роль
#фото#автомобили#в мире#факты#аварии#авто аварии#забавно#улыбнуло#полиция#милота
#Юмор#машина#кот#ДТП#люди#кошка#кино#история#актеры#США
Летящие журавли и слезы ручьем Летящие журавли и слезы ручьем Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом Музыкант The Kiffness выпустил новый забавный трек с разговорчивым котом Мечты сбываются: музыканты группы Ария исполнили желание фаната-гитариста Мечты сбываются: музыканты группы Ария исполнили желание фаната-гитариста Эх, разгуляй: веселые дружеские посиделки Эх, разгуляй: веселые дружеские посиделки Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски Прославившийся ремиксами на видео с животными музыкант выпустил трек с разговорчивым хаски Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта Хит группы Ария в исполнении слепого музыканта

На что жалуетесь?

Вернуться