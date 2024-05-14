В Екатеринбурге тополь рухнул на тротуар, едва не придавив женщину с ребёнком

830
1
1
На Московской, 28а тополь едва не упал на женщину с маленьким ребёнком. В итоге дерево рухнуло рядом на тротуар. Само происшествия попало на камеры видеонаблюдения.
По его словам, дерево так и осталось на тротуаре. В управляющей компании сообщили, что им информация о падении не поступала. В администрацию Верх-Исетского района заявок тоже не поступало.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хороший слух и быстрая реакция спасли отдыхавшую у бассейна женщину
- Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня
- Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей
- Рабочих поджидал неожиданный сюрприз во время валки деревьев
- Упавшее дерево чуть не раздавило прохожих
Новости партнёров
реклама