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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1422 поста • 60 подписчиков подписаться
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В Екатеринбурге тополь рухнул на тротуар, едва не придавив женщину с ребёнком

В Екатеринбурге тополь рухнул на тротуар, едва не придавив женщину с ребёнком

Автор:
14 мая 2024 10:29
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Дерево   Тополь   екатеринбург   повезло   ребенок   упало дерево   
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На Московской, 28а тополь едва не упал на женщину с маленьким ребёнком. В итоге дерево рухнуло рядом на тротуар. Само происшествия попало на камеры видеонаблюдения.

По его словам, дерево так и осталось на тротуаре. В управляющей компании сообщили, что им информация о падении не поступала. В администрацию Верх-Исетского района заявок тоже не поступало.



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Метки: Видео   Дерево   Тополь   екатеринбург   повезло   ребенок   упало дерево   
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