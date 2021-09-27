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Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей

Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2021 10:09
Метки: видео   дети   кирпичи   мама   повезло   ребенок   сын   
4559
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Женщина прикрыла собой сына, когда кирпичная кладка позади внезапно начала падать.
Материнский инстинкт в действии.

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Метки: видео   дети   кирпичи   мама   повезло   ребенок   сын   
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15  комментариев
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18k
SolomonA 4 часа назад
По-моему это не кирпичная кладка (в смысле не стена, где уложены кирпичи) а просто штабель. И эта "героическая" мамаша сама же его и обрушила.
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89k
сапер Водичка Час назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Алексей Час назад
автор д.о.л.п.а.ё.п - какой материнский инстинкт? как уже писали она стену держала да и после видно же, что пришёл отец и забрал пацана, а тётка отдельно пошла. Никак не мать это
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128
cdzpm 2 часа назад
Какая стена?!! Просто штабель, причем сложенный криворуко. Не стой под грузом и стрелой!
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7k
Света 3 часа назад
Хорошо хоть крепкая. Но не умная точно. Надо ж додуматься сидеть под сложенными кирпичами. Это никакая не кладка, просто сложенные кирпичи. Тоже сделано умниками
и не закрывала она дитя, а пыталась остановить падение. Тоже оч умнО. Ну впрочем всё это отлично увидели и другие.
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3k
Виктор 4 часа назад
Нашла где сидеть ....
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4k
Шлагбаумэн 4 часа назад
А посидеть в другом месте, а не под шатающейся стеной киррпичей, ума не завезли?
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2k
Yawa 4 часа назад
нихрена она не прикрыла, она пыталась удержать стену, а ребёнок был между мамашей и кирпичами,
более того - она сама же и обвалила.
если бы хотела прикрыть - склонилась бы над ребёнком подставив спину летящим кирпичам и прикрыв голову (свой затылок) руками
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21k
Mike Miller 4 часа назад
Она не прикрыла, а тупанула, пытаясь стену удержать.
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33k
Опаньки 4 часа назад
так на эту стопку кирпичей сама же жопильоном и придавила похоже
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49
Vladimir Tolkunov 4 часа назад
Крепкая но глупая мама, усадила ребенка у стены, из не закрепленных ничем кирпичей, сама организовала проблему, сама героически решила.
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61
Albe 4 часа назад
ээээ, инстинкт? надо было брать мелкого и в сторону бежать, а тут - премия дарвина, хорошо ребенку не прилетело
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35k
Франц Лефорт 4 часа назад
А инстинкта и ума,не садиться под этой хренью,не хватило?
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