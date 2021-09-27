Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей

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Женщина прикрыла собой сына, когда кирпичная кладка позади внезапно начала падать.
Материнский инстинкт в действии.
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более того - она сама же и обвалила.
если бы хотела прикрыть - склонилась бы над ребёнком подставив спину летящим кирпичам и прикрыв голову (свой затылок) руками