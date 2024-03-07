FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3538 постов • 448 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт
Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой

Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой

Автор:
07 марта 2024 09:21
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   велосипед   дети   повезло   ребенок   скейт-парк   
831
1
1

Площадки для экстремальных видов спорта – не место для игр и прогулок с маленькими детьми. Увы, некоторые родители об этом забывают. В данном видео поклонник экстремальных видов спорта в последний момент избежал столкновения с девочкой в скейте-парке.

Благодаря хорошей реакции молодого человека девочка не получила травм.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: Видео   велосипед   дети   повезло   ребенок   скейт-парк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Отвратительный Мужик 46 минут назад
Парень Красавчик . Родители девочки долпаёпы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Злодей 2 минуты назад
Обычно на таких площадках висит предупреждение о том, для какого возраста она предназначена.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
sanchesS80 4 минуты назад
Таким маленьким детям нечего делать в центре площадки, где почти взрослые катаются. Плохо может закончится. Катайся с краешку пока не подрастёшь.

У парня с реакцией всё в порядке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Антиха́хел 6 минут назад
епнутые яжематери всё никак не угомонятся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов Полчаса назад
красиво ушел
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

789154



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
Фишки шарят в моде: где покупают трендовые корейские свитшоты за копейки
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об...
Набирающие популярность в сообществах
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этот "Полет" - настоящий шедевр часового искусства СССР
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#автомир#интересное#аварии#история#фильм#Автовсячина#Разное
#Прикол#в мире#машина#интересно#кот#авто аварии#Россия#дети#собака#Китай
#Юмор#люди#факты#забавно#ДТП#кино#Ynews#позитив#полиция#США
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения Молниеносная реакция матери спасла ребенка от падения Не оставляйте детей одних на улице без присмотра! Не оставляйте детей одних на улице без присмотра! Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей Крепкая мама защитила сына от падающих кирпичей Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге Велосипедисты не смогли разъехаться на пустой дороге

На что жалуетесь?

Вернуться