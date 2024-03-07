Экстремал в последний момент ушел от столкновения с девочкой

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Площадки для экстремальных видов спорта – не место для игр и прогулок с маленькими детьми. Увы, некоторые родители об этом забывают. В данном видео поклонник экстремальных видов спорта в последний момент избежал столкновения с девочкой в скейте-парке.
Благодаря хорошей реакции молодого человека девочка не получила травм.
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У парня с реакцией всё в порядке.