В Индии женщина провалилась в канализационный люк вместе с ребёнком

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В индийском городе Фаридабад камера наблюдения запечатлела, как разговаривающая по телефону женщина провалилась в открытый канализационный люк вместе со своим 9-месячным ребёнком. По счастливой случайности никто из них не пострадал.
Нога женщины соскользнула в ограждённый рекламной конструкцией открытый люк. Случайные прохожие пришли на помощь матери и извлекли её и ребенка из ловушки.
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