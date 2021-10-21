FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7725 постов • 1249 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
В Индии женщина провалилась в канализационный люк вместе с ребёнком

В Индии женщина провалилась в канализационный люк вместе с ребёнком (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Индия   видео   канализационный люк   люк   мать   повезло   ребенок   
248
1
1
В индийском городе Фаридабад камера наблюдения запечатлела, как разговаривающая по телефону женщина провалилась в открытый канализационный люк вместе со своим 9-месячным ребёнком. По счастливой случайности никто из них не пострадал.
Нога женщины соскользнула в ограждённый рекламной конструкцией открытый люк. Случайные прохожие пришли на помощь матери и извлекли её и ребенка из ловушки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Индия   видео   канализационный люк   люк   мать   повезло   ребенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Атомный Крот Час назад
Офигеть, там еще и канализация есть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Давно было , я так одну дуру на скутере чуть не сбил , светофор для пешехода секунд 15 уже как красный горел . идёт такая аля мадам с собачкой звиздит по телефону и такая на зебру и позвиздела , ох я эту дуру обматерил , и чтоб не сбит эту дуру скутер на бок пришлось ронять да и сам покарябался малёха.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Андрей 58 минут назад
Ибо некуй пялиться в телефон! Таких дебилов сейчас вагон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
solovei7 Час назад
Ждал танцы в конце, облом..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Евгений Кондратьев 2 часа назад
Карма х.у.ле.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Автомобилист чуть не сбил мать с коляской, решившую пройти по автомобильному тоннелю Автомобилист чуть не сбил мать с коляской, решившую пройти по автомобильному тоннелю Собака чуть не стала добычей голодного леопарда Собака чуть не стала добычей голодного леопарда Туристы чуть не погибли под гигантским оползнем Туристы чуть не погибли под гигантским оползнем Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину Житель Индии успел поймать падающего с балкона мужчину Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери Коляска с малышом чуть не попала под автобус из-за невнимательной матери
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

785598



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Понты дороже... здравого смысла
3
141
Понты дороже... здравого смысла
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
0
46
"Робин Гуд: Мужчины в трико" - 13 интересных фактов о одной из лучших "комедий абсурда"
Набирающие популярность в сообществах
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
0
30
Прекратите это немедленно! Власти Австралии заплатят жертвам семейного насилия 3700$
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
2
11
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда
По-настоящему беспроводные наушники от легендарного бренда
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#кино#люди#Разное#фильм#Ynews#природа#дети
#фото#прикол#животные#актеры#автомир#аварии#фотографии#роль#новости#спорт
#интересно#Россия#автомобили#дтп#познавательно#история#авто аварии#СССР#прикольные#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться