Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня

В Ирландии после многодневного дождя по склону холма сместился участок леса. Осеннюю "миграцию" деревьев сняли на видео.
В Ирландии рядом с деревней Баллибофи на болоте произошел масштабный оползень после многодневного дождя. Очевидец опубликовал кадры движения тысяч тонн торфа и лесного массива, растущего на нем. Деревья вместе с землей переместились со склона на несколько километров ниже.
Местные жители считают, что оползень сошел из-за строительства ветряной электростанции на возвышенности.
Власти округа Донегол сообщили, что стройка не имеет отношения к оползню и добавили, что не опасаются просадки торфа на территории возводимой электростанции. Однако работы на всякий случай были временно приостановлены.
Местные жители считают, что оползень сошел из-за строительства ветряной электростанции на возвышенности.
Власти округа Донегол сообщили, что стройка не имеет отношения к оползню и добавили, что не опасаются просадки торфа на территории возводимой электростанции. Однако работы на всякий случай были временно приостановлены.
Местные рыбаки пожаловались, что уровень воды в реке значительно вырос, Дерг стал черным от торфа и может оказаться непригодными для обитания лосося.
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