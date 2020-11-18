Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня

В Ирландии рядом с деревней Баллибофи на болоте произошел масштабный оползень после многодневного дождя. Очевидец опубликовал кадры движения тысяч тонн торфа и лесного массива, растущего на нем. Деревья вместе с землей переместились со склона на несколько километров ниже.



Местные жители считают, что оползень сошел из-за строительства ветряной электростанции на возвышенности.



Власти округа Донегол сообщили, что стройка не имеет отношения к оползню и добавили, что не опасаются просадки торфа на территории возводимой электростанции. Однако работы на всякий случай были временно приостановлены.