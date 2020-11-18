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Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня

Осенняя "миграция" деревьев из-за оползня (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2020 08:30
Метки: видео   дерево   деревья   интересно   ирландия   миграция   оползень   
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В Ирландии после многодневного дождя по склону холма сместился участок леса. Осеннюю "миграцию" деревьев сняли на видео.

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Метки: видео   дерево   деревья   интересно   ирландия   миграция   оползень   
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Morr_A Полчаса назад
Сколько лет должно пройти чтоб люди научились снимать горизонтально? Разверните дома телевизор и монитор тогда уж.
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