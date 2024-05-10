На крыше многоэтажки в Москве устроили платный показ праздничного салюта и жильцы обратились в полицию

Жильцы дома на улице Косыгина жалуются на непрошенных гостей. С крыши этого здания открывается прекрасный вид на Воробьёвы горы и Лужники, откуда часто запускают салют в честь праздников.

Люди утверждают, что к ним на крышу регулярно приходят незнакомцы и любуются красочными фейерверками. Якобы это организует ГБУ «Жилищник».