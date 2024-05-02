Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле

Столичные полицейские установили личности и задержали восемь игроков любительской лиги из команды "Хоса" за нападение на соперников из ФК "ЮЗАО" после матча. Позорно проигравшие со счётом 12:0 игроки-мигранты из "Хосы" решили отыграться неспортивными методами и спровоцировали потасовку.

Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал футболисту из Таджикистана, что не нужно кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч его команде, а нужно показывать красивый футбол. Игроки "Хосы", по словам соперников, играли жестко и грубо, но при этом постоянно возмущались, когда судья вставал на сторону москвичей.

После матча униженный проигрышем от 18-летних подростков Сафарбеков отвёл Спасёнова в сторону и исподтишка нанёс удар по голове. Вскоре на поле началась потасовка с участием болельщиков "Хосы". Троим игрокам "ЮЗАО" пришлось обращаться к помощи медиков с травмами и рассечениями.