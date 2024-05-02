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Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле

Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле

Автор:
02 мая 2024 13:44
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Москва   задержание   любительская лига   потасовка   футбол   штраф   
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Пока футболисты отделались незначительными штрафами, но делом заинтересовались в СК, где на подобные инциденты реагируют куда жестче полиции.

Столичные полицейские установили личности и задержали восемь игроков любительской лиги из команды "Хоса" за нападение на соперников из ФК "ЮЗАО" после матча. Позорно проигравшие со счётом 12:0 игроки-мигранты из "Хосы" решили отыграться неспортивными методами и спровоцировали потасовку.


Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал футболисту из Таджикистана, что не нужно кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч его команде, а нужно показывать красивый футбол. Игроки "Хосы", по словам соперников, играли жестко и грубо, но при этом постоянно возмущались, когда судья вставал на сторону москвичей.


После матча униженный проигрышем от 18-летних подростков Сафарбеков отвёл Спасёнова в сторону и исподтишка нанёс удар по голове. Вскоре на поле началась потасовка с участием болельщиков "Хосы". Троим игрокам "ЮЗАО" пришлось обращаться к помощи медиков с травмами и рассечениями.

Сегодня стало известно, что полицейские всего лишь оштрафовали восьмерых участников потасовки по статье о мелком хулиганстве. Все задержанные оказались гражданами Таджикистана (26-летний Сафарбеков С., 25-летний Холикдодов Х., 33-летний Тамулшоев М., 21-летний Каландарбеков М., 19-летний Каландарбеков А., 32-летний Назаршоев Н., 33-летний Зиёратов A. и 22-летний Ошурбеков Ф.).



Но есть и хорошие новости. На двух задержанных также составили протокол за нарушение условий миграционного учёта. Возможно, их ждёт выдворение из страны. Помимо этого, делом заинтересовались в СК. Полицейские передали материалы проверки коллегам из Следственного комитета, поэтому не исключено, что в скором времени в отношении кишлачных футболистов заведут уголовные дела.

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Метки: Видео   Москва   задержание   любительская лига   потасовка   футбол   штраф   
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8  комментариев
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7k
pinbalist Час назад
Нехай у себя в ауле коровий навоз пинают.
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30k
Serg2001 8 минут назад
А в чем смысл выходить играть в неполном составе?... 8 на 10...
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1k
Михаил 18 минут назад
Ничего удивительного... обезьяны и есть обезьяны... тольк вот высылать нужно всю команду, ну или собрать на стадионе и дать хорошей кизды... а потом все равно выслать!
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6k
Руслан 38 минут назад
Тысячный раз уже говорено: они ведут себя так только потому, что им позволяют себя так вести. Да, "культуру" аула их них не вытравить, но можно ЗАСТАВИТЬ соблюдать законы страны пребывания и не лезть со своим уставом. Это прекрасно реализовано как в ОАЭ, так и в Южной Корее, к примеру. Где тоже полно понаехов из кишлаков, но ведут они себя тише воды, ниже травы. А тут уже к власти вопросы. Пока нет политической воли в решении этих вопросов, социальная напряженность будет только расти и это, рано или поздно, даст свои кровавые плоды...К сожалению. Но по-другому не бывает. Или власть жестко наводит порядок, или граждане берут правосудие в свои руки со всеми вытекающими.
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2k
khvatich 43 минуты назад
№ 88 от ЮЗАО, тоже весьма дерзкий. Почему, нет в списке команды? Лукавите, автор?
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5k
Василий Афиногенов Час назад

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7k
Трям Час назад
Одни черножопые кругом!
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Burzum
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