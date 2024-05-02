Футболистов любительского ФК "Хоса" задержали за потасовку на футбольном поле

Пока футболисты отделались незначительными штрафами, но делом заинтересовались в СК, где на подобные инциденты реагируют куда жестче полиции.
Столичные полицейские установили личности и задержали восемь игроков любительской лиги из команды "Хоса" за нападение на соперников из ФК "ЮЗАО" после матча. Позорно проигравшие со счётом 12:0 игроки-мигранты из "Хосы" решили отыграться неспортивными методами и спровоцировали потасовку.
Поводом для конфликта послужила фраза игрока "ЮЗАО" Алексея Спасёнова полузащитнику "Хосы" Сураджу Сафарбекову. Он сказал футболисту из Таджикистана, что не нужно кричать, когда судья в спорные моменты отдаёт мяч его команде, а нужно показывать красивый футбол. Игроки "Хосы", по словам соперников, играли жестко и грубо, но при этом постоянно возмущались, когда судья вставал на сторону москвичей.
После матча униженный проигрышем от 18-летних подростков Сафарбеков отвёл Спасёнова в сторону и исподтишка нанёс удар по голове. Вскоре на поле началась потасовка с участием болельщиков "Хосы". Троим игрокам "ЮЗАО" пришлось обращаться к помощи медиков с травмами и рассечениями.
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Сегодня стало известно, что полицейские всего лишь оштрафовали восьмерых участников потасовки по статье о мелком хулиганстве. Все задержанные оказались гражданами Таджикистана (26-летний Сафарбеков С., 25-летний Холикдодов Х., 33-летний Тамулшоев М., 21-летний Каландарбеков М., 19-летний Каландарбеков А., 32-летний Назаршоев Н., 33-летний Зиёратов A. и 22-летний Ошурбеков Ф.).
Но есть и хорошие новости. На двух задержанных также составили протокол за нарушение условий миграционного учёта. Возможно, их ждёт выдворение из страны. Помимо этого, делом заинтересовались в СК. Полицейские передали материалы проверки коллегам из Следственного комитета, поэтому не исключено, что в скором времени в отношении кишлачных футболистов заведут уголовные дела.
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Да, Россия по словам президента и политиков светская, но при этом многоконфессиональная. И всякая религия защищена законом. Но есть нормы поведения и нормы морали, которые веками были у коренного населения. И эти нормы никак не защищены. Как не защищены жители России, потому что у них диаспор нет, а власть сама одна большая диаспора.