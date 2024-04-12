Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Эпицентр взрыва находился под днищем машины, прямо под сидением водителя. А владельцем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и несколько лет назад перебрался в Москву. Как нетрудно догадаться, для простого взрыва газа слишком много подозрительных совпадений. Тем не менее правоохранители её прорабатывают тоже .



