Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Следователи считают, что машину попытались взорвать вместе с владельцем при помощи СВУ.
Днём в пятницу на севере Москвы во дворе жилого дома взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Отмечается, что взрыв прозвучал в тот момент, когда владелец сел за руль и вставил ключ в замок зажигания.
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Изначально СМИ сообщили, что во дворе, где произошёл взрыв, проходили земляные работы и прокладка газопровода. Поэтому предполагалось, что под автомобилем взорвалась скопившаяся газовоздушная смесь. Однако в Мосгазе эту версию опровергли.
"Газовые коммуникации целы, всё работает в штатном режиме. К происшествию никакого отношения газовые сети не имеют. Бригада оперативно выезжала на место и подтвердила этот факт", — сообщили в Мосгазе.
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Эпицентр взрыва находился под днищем машины, прямо под сидением водителя. А владельцем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и несколько лет назад перебрался в Москву. Как нетрудно догадаться, для простого взрыва газа слишком много подозрительных совпадений. Тем не менее правоохранители её прорабатывают тоже .
"Эта версия рассматривается параллельно с версией покушения на владельца внедорожника. Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания воспламениться", — сообщили в полиции.
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Что касается Прозорова, то его увезли в реанимацию. Он находится в сознании, но получил травмы ног и руки, насколько серьёзные — пока не сообщается.
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Следователи СК собирают улики на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Основная версия следствия — покушение на убийство.
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Гоните нахер этого "эксперта".
Даже стёкла почти все целы.
Впрочем, возможно убивать и не хотели, просто предупредить о чем-то...