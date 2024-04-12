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Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Момент взрыва внедорожника в Москве попал на видео

Автор:
12 апреля 2024 14:50
Сообщество : Криминал
Метки: Автомобиль   Видео   Москва   взрыв   расследование   следственный комитет   
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Следователи считают, что машину попытались взорвать вместе с владельцем при помощи СВУ.

Днём в пятницу на севере Москвы во дворе жилого дома взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado. Отмечается, что взрыв прозвучал в тот момент, когда владелец сел за руль и вставил ключ в замок зажигания.

Изначально СМИ сообщили, что во дворе, где произошёл взрыв, проходили земляные работы и прокладка газопровода. Поэтому предполагалось, что под автомобилем взорвалась скопившаяся газовоздушная смесь. Однако в Мосгазе эту версию опровергли.

"Газовые коммуникации целы, всё работает в штатном режиме. К происшествию никакого отношения газовые сети не имеют. Бригада оперативно выезжала на место и подтвердила этот факт", — сообщили в Мосгазе.

Эпицентр взрыва находился под днищем машины, прямо под сидением водителя. А владельцем автомобиля оказался бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, который с 2014 года сотрудничал с российскими спецслужбами и несколько лет назад перебрался в Москву. Как нетрудно догадаться, для простого взрыва газа слишком много подозрительных совпадений. Тем не менее правоохранители её прорабатывают тоже .


"Эта версия рассматривается параллельно с версией покушения на владельца внедорожника. Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания воспламениться", — сообщили в полиции.

Что касается Прозорова, то его увезли в реанимацию. Он находится в сознании, но получил травмы ног и руки, насколько серьёзные — пока не сообщается.

Следователи СК собирают улики на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело. Основная версия следствия — покушение на убийство.

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Метки: Автомобиль   Видео   Москва   взрыв   расследование   следственный комитет   
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20  комментариев
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2k
Провокатор 2 часа назад
"Один из экспертов предположил, что газ мог скопиться под днищем и в полостях автомобиля, а при запуске зажигания воспламениться"
Гоните нахер этого "эксперта".
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3k
Андерсен Полчаса назад
Уменьшить степень угрозы в таких случаях может дистанционный запуск двигателя с брелка.
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10k
vasilykopkov 44 минуты назад
Либо прадо крепкий, либо бомба слабая. Возможно просто РГД.
Даже стёкла почти все целы.
Впрочем, возможно убивать и не хотели, просто предупредить о чем-то...
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13k
Проктолог-иллюзионист Час назад
Крепенький прадик
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14k
кот базилий 2 часа назад
Что они "сотрудничать в Москву прутся? а не в Норильск.
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2M
Иван Кемеров 2 часа назад
На видео момент взрыва - СЛУЧАЙНЫЙ ВЗРЫВ ГАЗА??? Ага-ага. Осталось выяснить - кто снимал.
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Burzum
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Лесник
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