Москвичу прислали свиную голову в коробке

По словам Лихачёва, всё началось осенью 2022 года. Он приобрёл на 1,5 миллиона долларов в США автомобили, которые намеревался перепродать в России. В этот же период времени он разошёлся со своей женой Ларой, которая вместе со своей матерью Лилией Аношиной смогли завладеть его дорогостоящим заказом из-за океана. Они, по его словам, смогли подделать документы купли-продажи, оформили часть машин на себя и реализовали их за месяц.





Лихачёв сразу же обратился с заявлением о мошенничестве и краже в ОМВД по Хамовникам, однако там его не приняли. Тогда он обратился в московских главк МВД. Сотрудники главного управления опросили подозреваемых, получили от них признание, но затем дело передали в Хамовники, где оно внезапно потерялось.