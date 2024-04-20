Москвичу прислали свиную голову в коробке

Сделал это якобы полицейский, а предыстория этого инцидента весьма захватывающая — хоть фильм снимай.
Невероятная история в стиле "Крёстного отца", где в роли дона Корлеоне выступил начальник отдела полиции, произошла в столичном районе Хамовники. На днях матери москвича Владислава Лихачёва, который уже полтора года пытается добиться справедливости, прислали отрезанную свиную голову с угрозами. Посылка пришла якобы от полицейского — на коробке с устрашающим содержимым была написана фамилия начальника отдела полиции по району Хамовники.
По словам Лихачёва, всё началось осенью 2022 года. Он приобрёл на 1,5 миллиона долларов в США автомобили, которые намеревался перепродать в России. В этот же период времени он разошёлся со своей женой Ларой, которая вместе со своей матерью Лилией Аношиной смогли завладеть его дорогостоящим заказом из-за океана. Они, по его словам, смогли подделать документы купли-продажи, оформили часть машин на себя и реализовали их за месяц.
Лихачёв сразу же обратился с заявлением о мошенничестве и краже в ОМВД по Хамовникам, однако там его не приняли. Тогда он обратился в московских главк МВД. Сотрудники главного управления опросили подозреваемых, получили от них признание, но затем дело передали в Хамовники, где оно внезапно потерялось.
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Лихачёв пошёл дальше и обратился уже в прокуратуру. Узнав об этом, его бывшая тёща принялась ему угрожать. Они писала, что ей оказывает покровительство начальник отдела Смирнов, которому она за это заплатила.
"У меня за новое отказное Смирнов сказал даже денег не будет брать. Считай, по акции — 3 купила, 4 в подарок", — писала женщина, угрожая, что исполнителя заказа на его убийство даже не смогут вычислить.
Лихачёв рассказал, что его адвокаты лично пришли к Смирнову, но тот их выпроводил, не став даже слушать. Примечательно, что свиную голову к двери матери Владислава доставил его бывший друг. Он не знал, что находится внутри, но за это ему щедро заплатили — целый миллион рублей. Как рассказал Владислав, его бывшая жена и не пытается скрывать, что продала его автомобили и не боится уголовной ответственности из-за дружбы матери со Смирновым.
В эту историю сложно поверить, но если она хотя бы отчасти окажется правдивой, то полетят головы. И уже не свиные. А если выдумка, то очень неплохая — Владиславу следует подумать о профессии сценариста. Хороший получился бы фильм про самые тёмные человеческие качества — злобной мстительности, коварстве, подлости, алчности и продажности.
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