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Это того стоило: фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии

Это того стоило: фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии

Автор:
01 августа 2023 08:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Видео   вулкан   вулкан в Исландии   дрон   красота   природа   фотограф   
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В некоторых местах дрон пролетал буквально в метре от потока лавы с температурой свыше 1000 °C.

Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал своим дроном ради эффектных кадров извержения вулкана Фаградальсфьядль. Чтобы запечатлеть невероятную красоту, которая развернулась в 35 километрах от Рейкьявика, мужчина отправил в небо квадрокоптер. Техника, сгоревшая в жерле вулкана, позволила сделать поистине невероятные кадры.


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Метки: Видео   вулкан   вулкан в Исландии   дрон   красота   природа   фотограф   
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1  комментарий
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Горец Ю 3 минуты назад
Очень красиво.
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