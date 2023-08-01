Это того стоило: фотограф сжёг дрон ради эффектных кадров извержения вулкана в Исландии

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В некоторых местах дрон пролетал буквально в метре от потока лавы с температурой свыше 1000 °C.
Исландский фотограф Гардар Олаф пожертвовал своим дроном ради эффектных кадров извержения вулкана Фаградальсфьядль. Чтобы запечатлеть невероятную красоту, которая развернулась в 35 километрах от Рейкьявика, мужчина отправил в небо квадрокоптер. Техника, сгоревшая в жерле вулкана, позволила сделать поистине невероятные кадры.
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