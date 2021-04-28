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Красиво отдыхать не запретишь!

Красиво отдыхать не запретишь! (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 апреля 2021 09:12
Метки: Linkin Park   барбекю   видео   горы   красота   отдых   пиво   природа   
404
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Душевный вариант отдыха на свежем воздухе в живописном месте. Видео, предположительно, снято в окрестностях Мюнхена.

Источник:

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Метки: Linkin Park   барбекю   видео   горы   красота   отдых   пиво   природа   
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4  комментария
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3k
newegg 2 часа назад
Место шикарное. Пиво барахло.
За вертикальную съемку пинка под зад.
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15k
Пумба Полчаса назад
Красиво отдыхать не запретишь!Посмотреть
Красиво отдыхать не запретишь!
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537
Шурман 2 часа назад
Судя по всему Австрия , я там тоже люблю видами любоваться , встал с утра покурить а на улице мороз высота 1000 метров и вид горы , ели , реки горные и тишина кроме как коров и кур ни хрена не слышно . Покурил освежился и сразу проснулся , даже кофе не нужно :)
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3k
Димка Смола/67 2 часа назад
На Кавказе пейзажи не хуже
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