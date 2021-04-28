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Душевный вариант отдыха на свежем воздухе в живописном месте. Видео, предположительно, снято в окрестностях Мюнхена.
Уютное место с впечатляющим видом.
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