Лапша быстрого приготовления: есть или не есть - вот в чем вопрос

В Канаде лыжники засняли сход ленивой лавины с очень близкого расстояния

Дикие животные готовятся к зиме в снежных горах Северного Кавказа

Съездили на природу, называется

Как же хорошо отдохнуть на природе с палаткой!

Почти идеальная кража с балкона соседа