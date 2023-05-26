1188
1
1
В Гватемале турист случайно заснял попадание разряда молнии в одну из близлежащих гор. Редкие кадры когда удалось запечатлеть в момент, когда парень делал видеоселфи.
Редкие и эффектные кадры.
Источник:
Ссылки по теме:
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама