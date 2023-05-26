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Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

Турист случайно снял удар молнии в вершину горы

Автор:
26 мая 2023 11:23
Метки: Гватемала   в мире   видео   гора   интересно   молния   
1188
1
1

В Гватемале турист случайно заснял попадание разряда молнии в одну из близлежащих гор. Редкие кадры когда удалось запечатлеть в момент, когда парень делал видеоселфи.

Редкие и эффектные кадры.

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Метки: Гватемала   в мире   видео   гора   интересно   молния   
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10  комментариев
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11k
kaboza 2 часа назад
ништяк) а че орать как девочка...
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2k
Оксид Бетона Полчаса назад
Тор, бог грома?
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22
qwertykey 37 минут назад
Рискованно, могло по туристу шарахнуть. Даже волосы наэлектризовались, что говорит о высокой вероятности удара
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15k
Majul Час назад
Чет он какой-то педиковатый )
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17k
Топпер Харли 2 часа назад
Он хоть сохранился?
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845
Шурман 2 часа назад
На прошлой неделе в Испании началась дикая гроза и это на фоне наводнения в Италии , так мы с женой просто смотрели как молнии бьют в море , зрелище очень красивое , ладно легли в кровать а окна открыты и вид с террасы на озеро сразу под домом , плавают утки и молния еплык в озеро так утки умным строем покинули водоем . На утро пошел на рыбалку и на пляже было много дохлой рыбы , чайки от этого были только рады .
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