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В Турции мужчина оригинальным образом отомстил бывшей

В Турции мужчина оригинальным образом отомстил бывшей

Автор:
03 мая 2024 07:35
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Турция   бывшая   в мире   курьер   месть   
1865
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Мужчина вывел месть бывшим на новый уровень. Вскоре после расставания со своей второй половинкой он вызвал к ней несколько десятков курьеров.

Мужчина придумал необычную месть для бывшей, вызвав к ней домой 50 курьеров. Для этого турок использовал разные телефонные номера и выбрал оплату при получении. Ни один из ресторанов не заметил подвоха, когда заказы отправлялись на один и тот же адрес.

Представьте себе удивление курьеров, когда они толпой прибыли к подъезду девушки. Правда, она так и не спустилась к доставщикам.

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Метки: Видео   Турция   бывшая   в мире   курьер   месть   
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5  комментариев
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93
Бывалый Трус 2 часа назад
И не лень ему было?
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18k
Alex ASK 12 минут назад
А в чём месть-то?
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3k
Lena 23 минуты назад
У мужика явно с головой беда! Значит не зря его баба бросила!
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795
Шурман 37 минут назад
А разве в Турции не нужно симки на свой паспорт регистрировать ?:) или этот работает в Сбере и каждый клиент им важен так же как его безопасность . Кстати эта хрень уже до Бельгии докатилась , я уже научился их отсылать , звонок на французском , слушаю ими заученные фразы и выдаю им все тоже самое на нидерландском и сразу кидают трубку :)
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12k
Dihydrogen Monoxide 52 минуты назад
В итоге сам себя наказал)).
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2980 постов (2921 в горячем)

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