В Турции мужчина оригинальным образом отомстил бывшей

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Мужчина вывел месть бывшим на новый уровень. Вскоре после расставания со своей второй половинкой он вызвал к ней несколько десятков курьеров.
Мужчина придумал необычную месть для бывшей, вызвав к ней домой 50 курьеров. Для этого турок использовал разные телефонные номера и выбрал оплату при получении. Ни один из ресторанов не заметил подвоха, когда заказы отправлялись на один и тот же адрес.
Представьте себе удивление курьеров, когда они толпой прибыли к подъезду девушки. Правда, она так и не спустилась к доставщикам.
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