В Турции мужчина оригинальным образом отомстил бывшей

Мужчина придумал необычную месть для бывшей, вызвав к ней домой 50 курьеров. Для этого турок использовал разные телефонные номера и выбрал оплату при получении. Ни один из ресторанов не заметил подвоха, когда заказы отправлялись на один и тот же адрес.

Представьте себе удивление курьеров, когда они толпой прибыли к подъезду девушки. Правда, она так и не спустилась к доставщикам.