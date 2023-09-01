Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции

Кот по кличке Думан (Дым), обитающий на торговой улице в районе Багджылар (Стамбул, Турция), взял на себя функции охранника и объявил настоящую войну всем четвероногим питомцам, имевшим неосторожность зайти на его территорию.

Представитель семейства кошачьих снискал себе славу, когда несколько эпизодов из его жизни появились в Сети.