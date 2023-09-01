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Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции

Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции

Автор:
01 сентября 2023 10:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Турция   в мире   животные   кот   
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В Турции кот объявил войну всем собакам, решившим зайти на его территорию.

Кот по кличке Думан (Дым), обитающий на торговой улице в районе Багджылар (Стамбул, Турция), взял на себя функции охранника и объявил настоящую войну всем четвероногим питомцам, имевшим неосторожность зайти на его территорию.

Представитель семейства кошачьих снискал себе славу, когда несколько эпизодов из его жизни появились в Сети.


Судя по кадрам записей с камер наблюдения, кот решил очистить всю прилегающую к торговым заведениям площадь от собак. Примечательно, что комплекция псов особо не пугала воинствующего кота и он атаковал как мелкопородистых четвероногих, так и псов в разы больше себя.

Один из бизнесменов рассказал местным СМИ, что Думан не подпускает к своим владениям вообще никаких животных и птиц, а отбивать его атаки на «конкурентов», осмелившихся нарушить границы его территории, становится всё сложнее.

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Метки: Видео   Прикол   Турция   в мире   животные   кот   
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11  комментариев
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523
ruslan d 2 часа назад
Демон
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1k
Антон 18 минут назад
Вот же шерстяной 3,14дорас, кошмарит всех!
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76k
Viktor Час назад
А пусть не лезут!
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22k
babuby 2 часа назад
Это просто собаки чмошные. Нормальная собака только хвать - круть, и кот как тряпка становится.
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426
Andrei kca-opa 24 минуты назад
А может разница в том что коты гоняют, а не убивают? Если б на видео кот убил бы собаку, то и отношение было бы другое. Большие собаки это мощные хищники и хозяин должен за ними следить(для того и нужны поводки и намордники), а не гордиться тем как те беспорядочно убивают домашних животных, которых тоже кто-то любит!
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