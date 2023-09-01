Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции

В Турции кот объявил войну всем собакам, решившим зайти на его территорию.
Кот по кличке Думан (Дым), обитающий на торговой улице в районе Багджылар (Стамбул, Турция), взял на себя функции охранника и объявил настоящую войну всем четвероногим питомцам, имевшим неосторожность зайти на его территорию.
Представитель семейства кошачьих снискал себе славу, когда несколько эпизодов из его жизни появились в Сети.
Судя по кадрам записей с камер наблюдения, кот решил очистить всю прилегающую к торговым заведениям площадь от собак. Примечательно, что комплекция псов особо не пугала воинствующего кота и он атаковал как мелкопородистых четвероногих, так и псов в разы больше себя.
Один из бизнесменов рассказал местным СМИ, что Думан не подпускает к своим владениям вообще никаких животных и птиц, а отбивать его атаки на «конкурентов», осмелившихся нарушить границы его территории, становится всё сложнее.
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