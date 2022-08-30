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Курьер 6 часов поднимался на Фудзи, чтобы доставить пиццу

Курьер 6 часов поднимался на Фудзи, чтобы доставить пиццу

Автор:
30 августа 2022 10:37
Сообщество : Истории
Метки: в мире   видео   доставка   история   курьер   люди   пицца   фудзи   
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Работа курьером только кажется простой, но на самом деле она отнимает много сил и времени, особенно, когда заказчики находятся очень далеко или высоко. Несколько дней назад группа путешественников, поднявшихся на гору Фудзи, так сильно проголодалась, что решила заказать пиццу прямо на вершину.

Как ни странно, но один курьер-авантюрист согласился доставить пиццу на самую высокую гору в Японии, чтобы накормить голодных клиентов. Парень поднимался почти шесть часов, и, конечно, за это время пицца и другие закуски успели остыть. Но туристов не огорчило ни состояние еды, ни стоимость ее доставки.

По данным New York Post, за доставку еды стоимостью 3776 йен (около 1700 рублей) путешественникам пришлось заплатить 40 тысяч йен (более 17 тысяч рублей). Хотя это и были самые дорогие закуски в их жизни, они съели их с захватывающим дух видом.

После того, как доставщик вручил клиентам заказ, он улыбнулся, помахал им рукой и стал быстро спускаться с вершины, ведь его рабочий день еще не закончился. 


Источник:

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Метки: в мире   видео   доставка   история   курьер   люди   пицца   фудзи   
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7  комментариев
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967
Шурман 58 минут назад
А бы тоже поднялся с одной целью засунуть им ее в жопу .
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Лебовски 24 минуты назад
Это похоже на троллинг 90 уровня))))
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SolomonA 53 минуты назад
Вообще по правилам большинства служб доставки еды - если не привезли в течение часа - то для клиента все бесплатно.
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