Курьер 6 часов поднимался на Фудзи, чтобы доставить пиццу

Как ни странно, но один курьер-авантюрист согласился доставить пиццу на самую высокую гору в Японии, чтобы накормить голодных клиентов. Парень поднимался почти шесть часов, и, конечно, за это время пицца и другие закуски успели остыть. Но туристов не огорчило ни состояние еды, ни стоимость ее доставки.