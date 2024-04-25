Коту нравится, что его чистят щеткой

Весной многие люди устраивают генеральную уборку, во время которой стараются очистить все. Даже котиков. Пушистик из этого видео стал объектом весенней уборки, но ничуть не смутился.

Ему даже понравилось, что его чистят щеткой, поэтому он стал переворачиваться, чтобы очищение прошло максимально тщательно. Теперь шерсть котейки будет само чистой и шелковистой. Правда, вряд ли надолго, ведь котофей много времени проводит на улице, валяясь на пыльных дорожках под ярким солнцем.