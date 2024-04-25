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Сообщество Без кота и жизнь не та 2304 поста • 513 подписчиков подписаться
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Коту нравится, что его чистят щеткой

Коту нравится, что его чистят щеткой

Автор:
25 апреля 2024 07:45
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   щетка   
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Кота решили почистить щеткой, а он и не против. Питомец лежал на полу и периодически переворачивался, чтобы его хорошо почистили.

Весной многие люди устраивают генеральную уборку, во время которой стараются очистить все. Даже котиков. Пушистик из этого видео стал объектом весенней уборки, но ничуть не смутился.

Ему даже понравилось, что его чистят щеткой, поэтому он стал переворачиваться, чтобы очищение прошло максимально тщательно. Теперь шерсть котейки будет само чистой и шелковистой. Правда, вряд ли надолго, ведь котофей много времени проводит на улице, валяясь на пыльных дорожках под ярким солнцем.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   щетка   
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Alex Chebrikov
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