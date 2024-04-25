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Сообщество Без кота и жизнь не та 2304 поста • 513 подписчиков подписаться
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Котенок увлёкся игрой с лазерной указкой

Котенок увлёкся игрой с лазерной указкой

Автор:
25 апреля 2024 07:50
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   лазерная указка   
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Котенок настолько сильно увлекся игрой с лазерной указкой, что буквально вспорхнул на стену, чтобы поймать красную точку.

Каждый хотя бы раз в жизни был так увлечен чем-то, что напрочь забывал обо всем остальном. Подобное особенно часто бывает с творческими людьми, которые испытывают вдохновение. И хотя котейка из этого видео не творческая личность, он тоже ощутил вдохновение и азарт, но благодаря игре с лазерной указкой. Увы, суть игры с лазером в том, что точку, в отличие от еды или игрушки, невозможно схватить и потрогать. Но попытки котика сделать это заслуживают аплодисментов и какой-нибудь вкусной награды.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   котёнок   кошка   лазерная указка   
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24k
hebpat 52 минуты назад
котёнок - паучок
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АнтонПолднев 52 минуты назад
Ага. У кот, когда мелкий был, все обои на кухне ободрал таким макаром. А только ремонт сделал.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3921 пост (3920 в горячем)

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