Котенок увлёкся игрой с лазерной указкой

Каждый хотя бы раз в жизни был так увлечен чем-то, что напрочь забывал обо всем остальном. Подобное особенно часто бывает с творческими людьми, которые испытывают вдохновение. И хотя котейка из этого видео не творческая личность, он тоже ощутил вдохновение и азарт, но благодаря игре с лазерной указкой. Увы, суть игры с лазером в том, что точку, в отличие от еды или игрушки, невозможно схватить и потрогать. Но попытки котика сделать это заслуживают аплодисментов и какой-нибудь вкусной награды.