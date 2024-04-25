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Сообщество Без кота и жизнь не та 2304 поста • 513 подписчиков подписаться
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Дорогу королю: парень выгуливает своего кота

Дорогу королю: парень выгуливает своего кота

Автор:
25 апреля 2024 07:14
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   прогулка   
1790
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Коты очень избалованные создания, которые знают, как незаметно забрать власть в свои лапы и сесть хозяевам на шею. Авторы видео показали, как правильно нужно выгуливать котика.

В последнее время большую популярность набирает выгул домашних котиков. Однако не все владельцы знают, как это правильно делать. И чтобы избежать ошибок, советуем вам посмотреть это видео.

На нем молодой человек показывает, как правильно нужно выгуливать котика. Во-первых, пушистый должен быть обработан от паразитов, во-вторых, у него должна быть удобная шлейка, но самое главное — носить проказника следует на руках. Ведь такие великолепные и избалованные создания сами передвигаться на четырех лапках по грязным городским улицам не могут.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   прогулка   
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61k
Мойша Час назад
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12k
MPEG-8 38 минут назад
Издевательство над котом.
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9k
Alex Час назад
Не хватает еще раба, который бы обмахивал веером их величество.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3921 пост (3920 в горячем)

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