Дорогу королю: парень выгуливает своего кота

Коты очень избалованные создания, которые знают, как незаметно забрать власть в свои лапы и сесть хозяевам на шею. Авторы видео показали, как правильно нужно выгуливать котика.
В последнее время большую популярность набирает выгул домашних котиков. Однако не все владельцы знают, как это правильно делать. И чтобы избежать ошибок, советуем вам посмотреть это видео.
На нем молодой человек показывает, как правильно нужно выгуливать котика. Во-первых, пушистый должен быть обработан от паразитов, во-вторых, у него должна быть удобная шлейка, но самое главное — носить проказника следует на руках. Ведь такие великолепные и избалованные создания сами передвигаться на четырех лапках по грязным городским улицам не могут.
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