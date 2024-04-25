Дорогу королю: парень выгуливает своего кота

В последнее время большую популярность набирает выгул домашних котиков. Однако не все владельцы знают, как это правильно делать. И чтобы избежать ошибок, советуем вам посмотреть это видео.

На нем молодой человек показывает, как правильно нужно выгуливать котика. Во-первых, пушистый должен быть обработан от паразитов, во-вторых, у него должна быть удобная шлейка, но самое главное — носить проказника следует на руках. Ведь такие великолепные и избалованные создания сами передвигаться на четырех лапках по грязным городским улицам не могут.