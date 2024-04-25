FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2304 поста • 513 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
Пушистый "робот-пылесос"

Пушистый "робот-пылесос"

Автор:
25 апреля 2024 07:36
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   робот-пылесос   
997
1
1

Кот решил взять на себя уборку квартиры. Он залез в корзинку и начал убирать комнату.

У всех домашних животных непреодолимая тяга к уборке и другим домашним обязанностям человека. Пушистые с большой радостью помогут вам помыть полы, сделать перестановку дома, аккуратно устроив беспорядок до этого, и многое другое. Котейка из этого видео, например, решил взять на себя уборку квартиры.

Пушистик довольно долго наблюдал за тем, как делал уборку его человек, и сделал из этого некоторые выводы. По его мнению, главная составляющая чистоты в доме — отсутствие мусора. Поэтому проказник залез в корзинку и начал убирать комнату. Точнее, забирать мусор в свое убежище, будто бы настоящий пылесос.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   робот-пылесос   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Enigma Kuutar Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3622 поста (3591 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

665073



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Замминистра обороны России задержали по подозрению в получении взятки
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 23 апреля
Картинки со смыслом
Картинки со смыслом
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#интересно#аварии#забавно#собака#люди#кошка#новости#Пёс
#фото#автомир#Юмор#ДТП#Китай#кот#история#факты#Реакция#кино
#Прикол#машина#в мире#авто аварии#позитив#дети#интересное#Автовсячина#Россия#улыбнуло
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина Питомцы устроили потасовку на глазах у хозяина Озорной котёнок разбил зеркало Озорной котёнок разбил зеркало Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Кот бодро взбирается по лестнице на кровати Кот стащил бургер со столика в ресторане Кот стащил бургер со столика в ресторане

На что жалуетесь?

Вернуться