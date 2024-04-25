Пушистый "робот-пылесос"

У всех домашних животных непреодолимая тяга к уборке и другим домашним обязанностям человека. Пушистые с большой радостью помогут вам помыть полы, сделать перестановку дома, аккуратно устроив беспорядок до этого, и многое другое. Котейка из этого видео, например, решил взять на себя уборку квартиры.

Пушистик довольно долго наблюдал за тем, как делал уборку его человек, и сделал из этого некоторые выводы. По его мнению, главная составляющая чистоты в доме — отсутствие мусора. Поэтому проказник залез в корзинку и начал убирать комнату. Точнее, забирать мусор в свое убежище, будто бы настоящий пылесос.