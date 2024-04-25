Кот поблагодарил хозяйку

За время своего сосуществования на одной территории с людьми коты успели зарекомендовать себя как крайне эгоистичные особи. Они привыкли только получать, ничего не давая взамен. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения.

Пушистый экземпляр из этого видео, например, оказался очень благодарным. И когда девушка почесала ему спинку, он поспешил отдать долг в виде массажа лапками.