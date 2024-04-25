Кот поблагодарил хозяйку

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Пушистый герой видео оказался очень благодарным питомцем. Когда хозяйка почесала ему спинку, он сделал ей небольшой массаж.
За время своего сосуществования на одной территории с людьми коты успели зарекомендовать себя как крайне эгоистичные особи. Они привыкли только получать, ничего не давая взамен. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения.
Пушистый экземпляр из этого видео, например, оказался очень благодарным. И когда девушка почесала ему спинку, он поспешил отдать долг в виде массажа лапками.
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