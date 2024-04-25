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Сообщество Без кота и жизнь не та 2304 поста • 513 подписчиков подписаться
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Кот поблагодарил хозяйку

Кот поблагодарил хозяйку

Автор:
25 апреля 2024 07:20
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   массаж   позитив   
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Пушистый герой видео оказался очень благодарным питомцем. Когда хозяйка почесала ему спинку, он сделал ей небольшой массаж.

За время своего сосуществования на одной территории с людьми коты успели зарекомендовать себя как крайне эгоистичные особи. Они привыкли только получать, ничего не давая взамен. Но, как и в любом правиле, здесь тоже есть исключения.

Пушистый экземпляр из этого видео, например, оказался очень благодарным. И когда девушка почесала ему спинку, он поспешил отдать долг в виде массажа лапками.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   массаж   позитив   
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Alex Chebrikov
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