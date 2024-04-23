FISHKINET
Сообщество Юмор 18753 поста • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
В Колумбии у мэра слетели штаны во время выступления

В Колумбии у мэра слетели штаны во время выступления

Автор:
23 апреля 2024 11:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Колумбиля   Прикол   Юмор   мэр   штаны   
1054
1
1

Мэр колумбийского муниципалитета Сабаналарга Хорхе Элиас Чамс выступал с торжественной речью в одном из образовательных учреждений, когда с него спали брюки. Политик на миг остался на сцене в одних трусах.

Женщина, которая в этот момент находилась рядом, помогла мужчине быстро поднять штаны. Политик улыбнулся и обратился к собравшимся со словами: "Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 килограммов”

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Колумбиля   Прикол   Юмор   мэр   штаны   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ViktorSikret Час назад
Переволновался)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
АНДРЕЙ 41 секунду назад
Наверное не поел ,перед выступлением))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
223
Евгений Бобр 13 минут назад
Исхудал, бедалага!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3663 поста (3618 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

733792



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Как повлиял сифилис на европейские перевороты
Как повлиял сифилис на европейские перевороты
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали.Хиуаз Доспанова
Люди из стали.Хиуаз Доспанова
Люди из стали.Паша Савельева
Люди из стали.Паша Савельева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#история#машина#забавно#аварии#факты#кино#подборка#Пёс
#животные#Юмор#автомобили#интересно#люди#ДТП#интересное#Китай#Россия#новости
#Прикол#Реакция#автомир#кот#собака#авто аварии#кошка#позитив#Разное#улыбнуло
Попугай Валера читает стихи и ругается Попугай Валера читает стихи и ругается Как самому сделать процессор Как самому сделать процессор Первый рабочий день пушистого сисадмина Первый рабочий день пушистого сисадмина Чудаковатый кот передумал идти в комнату Чудаковатый кот передумал идти в комнату Работник кафе со своеобразным чувством юмора Работник кафе со своеобразным чувством юмора

На что жалуетесь?

Вернуться