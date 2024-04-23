В Колумбии у мэра слетели штаны во время выступления

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Мэр колумбийского муниципалитета Сабаналарга Хорхе Элиас Чамс выступал с торжественной речью в одном из образовательных учреждений, когда с него спали брюки. Политик на миг остался на сцене в одних трусах.
Женщина, которая в этот момент находилась рядом, помогла мужчине быстро поднять штаны. Политик улыбнулся и обратился к собравшимся со словами: "Пусть это останется в истории, я действительно похудел на 8 килограммов”
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