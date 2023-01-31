Курьёзная ситуация во время концерта британского певца Гарри Стайлса

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Бывший участник популярной группы One Direction Гарри Стайлс оказался в неловкой ситуации, выступая на сцене в Калифорнии. Во время исполнения песни "Music for a Sushi Restaurant" модные кожаные брюки певца внезапно порвались в интересном месте.
Неловко вышло
Музыкант извинился перед зрителями и продолжил выступление, прикрывая дыру на брюках полотенцем.
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Брюки превращаются в просто брюки с дырой на причинном месте...