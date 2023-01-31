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Курьёзная ситуация во время концерта британского певца Гарри Стайлса

Курьёзная ситуация во время концерта британского певца Гарри Стайлса

Автор:
31 января 2023 11:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Концерт   Прикол   Юмор   видео   гарри стайлс   певец   штаны   
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Бывший участник популярной группы One Direction Гарри Стайлс оказался в неловкой ситуации, выступая на сцене в Калифорнии. Во время исполнения песни "Music for a Sushi Restaurant" модные кожаные брюки певца внезапно порвались в интересном месте.

Неловко вышло

Музыкант извинился перед зрителями и продолжил выступление, прикрывая дыру на брюках полотенцем.

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Метки: Концерт   Прикол   Юмор   видео   гарри стайлс   певец   штаны   
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10  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 2 часа назад
Вот и знать бы не знали, кто это такой, спасибо штанам, культурно просветились.
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12k
Сергей Минуту назад
Хорошо в труселях! Мог-бы и снестись.
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7k
Николай 12 минут назад
Первые ряды фанаток, по ходу брызнули после такого момента...))))
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20k
nobody® 21 минуту назад
Идёт же правильно, будто в узкой юбке, чуть переставляя ноги. А потом захотелось выпендриться.
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13k
котегRUS 2 часа назад
нормальная кожа не лопнула бы..))
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121
samoilenko-yura123 котегRUS 20 минут назад
китайчата так пошили, бракоделы!
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72k
Доктор Джонс 2 часа назад
И брюки превращаются, превращаются брюки...
Брюки превращаются в просто брюки с дырой на причинном месте...
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25k
Serg2001 2 часа назад
И взрывная волна от взорванного интернета обошла Землю 15 раз... )
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4k
Денис 2 часа назад
Ибонех...й всякую под...рскую хрень носить
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179
ruslan d 2 часа назад
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