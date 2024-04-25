Сломанный дворник вывел из себя поляка

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У польского дальнобойщика в дороге сломался дворник. Водитель стал психовать и не мог успокоиться.
День не задался и дворник стал последней каплей.
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Накатит, тогда - либо к бабам, либо водка. А лучше и того и другого и помногу. (с) Кузьмич