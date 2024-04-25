FISHKINET
Сообщество Юмор 18768 постов • 3683 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
Сломанный дворник вывел из себя поляка

Сломанный дворник вывел из себя поляка

Автор:
25 апреля 2024 09:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Польша   Прикол   Юмор   дворник   поляк   
1459
1
1

У польского дальнобойщика в дороге сломался дворник. Водитель стал психовать и не мог успокоиться.

День не задался и дворник стал последней каплей.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Польша   Прикол   Юмор   дворник   поляк   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
26k
Сибиряк Час назад
Дворник - курва!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
jnkbxybr 21 секунду назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
391
Maikl Полминуты назад
Давно я так не ржаааал )))))))))))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Slonyash 10 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
soar 13 минут назад
Любитель поднимать дворники на ночь, чтоб не примерзали к стеклу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Наблюдатель 24 минуты назад
О я пердоле))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
415
Dima 58 минут назад
долбоводятел - курва!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Голос Вселенной Час назад
Есть кто понимает по-польски? Может кто перевести, что он говорит, кроме курва????
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
TonySoprano Голос Вселенной Полчаса назад
Пожалуйста перевод.Почему в Вольво дворники всегда переворачиваюся во время езды, человек аж боится дворники включать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Жирный бот Час назад
"Курва я пердоле" это уже мем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Иванов Час назад
Бывает.
Накатит, тогда - либо к бабам, либо водка. А лучше и того и другого и помногу. (с) Кузьмич
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
surgy Час назад
Сизифов дворник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Франц Лефорт Час назад
«Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений».
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
banzai7 Час назад
Это из-за пружины?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3637 постов (3546 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

631254



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Инструкции и полезные советы на все случаи жизни
Инструкции и полезные советы на все случаи жизни
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
Набирающие популярность в сообществах
11 итальянских слов, которые знают все
11 итальянских слов, которые знают все
Эти часы настоящее произведение искусства
Эти часы настоящее произведение искусства
Оклад и 29 тысяч сверху
Оклад и 29 тысяч сверху
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 24 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#автомобили#Юмор#аварии#позитив#Китай#интересное#история#Разное#кино
#Прикол#автомир#интересно#ДТП#кот#люди#дети#забавно#Реакция#улыбнуло
#фото#машина#в мире#авто аварии#кошка#собака#Автовсячина#факты#истории#фильм
Оклад и 29 тысяч сверху Оклад и 29 тысяч сверху У супергероя сработало паучье чутьё У супергероя сработало паучье чутьё Радостный пёс "избил" кота хвостом Радостный пёс "избил" кота хвостом В Колумбии у мэра слетели штаны во время выступления В Колумбии у мэра слетели штаны во время выступления Если бы у самокатчиков был свой гимн Если бы у самокатчиков был свой гимн Пользователи сети нашли мемное место, где поляк встретил бобра Пользователи сети нашли мемное место, где поляк встретил бобра

На что жалуетесь?

Вернуться