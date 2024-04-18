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В Симферополе в одном из пунктов выдачи популярного маркетплейса женщины устроили драку за место в очереди.
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Метки: Видео драка конфликт маркетплейс очередь симферополь
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В Мексике посетительница тренажёрного зала поругалась с другой женщиной из-за тренажёра. Итогом конфликта стала драка и откушенный кончик пальца одной из женщин.
Так, мелкая потасовка:)...