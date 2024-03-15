Празднование 8 марта в кафе обернулось массовой дракой

1517
1
1
Яркий финал празднования Международного женского дня в одном из кафе Караганды. В ход шли как кулаки, так мебель и посуда.
Умеют же люди отдыхать
Участниками массовой драки стали около десяти человек. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело.
Источник:
Ссылки по теме:
- Боевая дама: коня на скаку остановит, неадеквату морду набьет
- Словесная перепалка в автобусе переросла в избиение
- Пьяная посетительница Бургер Кинга разгромила общепит и набросилась на сотрудницу
- Омич подрался с сотрудником пункта выдачи
- Массовая драка с участием подростков у торгового центра в Санкт-Петербурге
Новости партнёров
реклама
--------
А были сомнения,что этого пройзойдёт?