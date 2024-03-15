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Празднование 8 марта в кафе обернулось массовой дракой

Празднование 8 марта в кафе обернулось массовой дракой

Автор:
15 марта 2024 12:04
Метки: Видео   Казахстан   Караганда   драка   кафе   конфликт   
1517
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Яркий финал празднования Международного женского дня в одном из кафе Караганды. В ход шли как кулаки, так мебель и посуда.

Умеют же люди отдыхать

Участниками массовой драки стали около десяти человек. Все участники инцидента были установлены и задержаны. Возбуждено уголовное дело.

Источник:

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Метки: Видео   Казахстан   Караганда   драка   кафе   конфликт   
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13  комментариев
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1k
Андрей Еделькин 2 часа назад
8 Марта. В этот день даже десантники боятся попасться на глаза пьяным женщинам
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3k
Romario 2 минуты назад
Это развлекательная программа такая была)
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35
ya da 5 минут назад
Зверье конченое
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4k
Enigma Kuutar 13 минут назад
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4k
Максим Макашев 21 минуту назад
Нельзя было казахам показывать фильм "Человек с бульвара Капуцинов". Насмотрелись, пнимаиш, и решили повторить
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4k
iovan2011 22 минуты назад
Телефон тамады оставьте.
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1k
Nikolay Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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5k
Горожанин 36 минут назад
Возьму отпуск - и в Казахстан. Два мешка попкорна с собой возьму. Нет, три.
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25k
MrGod 49 минут назад
Вроде праздник удался!
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11k
Дмитрий Час назад
Где, где? В Караганде!
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28k
Sheir 2 часа назад
Создается впечатление какой-то параллельной реальности. Почти за полвека, ни разу не видел, ни, тем более не участвовал ни в одной драке в общественных местах. Откуда берутся такие животные? Кто их рожает, кто воспитывает?
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Пьянка без драки - деньги на ветер. Ни тебе воспоминаний, ни примирения.
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36k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
Празднование 8 марта в кафе обернулось массовой дракой
--------
А были сомнения,что этого пройзойдёт?
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