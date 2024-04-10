Дед смог за себя постоять

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Темнокожий мужчина плеснул напиток из стакана в лицо дедушке. Дед не стал терпеть к себе подобного отношения.
Дед не дал себя в обиду
Судя по всему, видео снято в одной из бесплатных ночлежек.
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Дед лихо уворачивался и неплохо бил. А негр решил возрастом и массой взять, но не получилось.
Пожелал бы ума ему, но сомневаюсь.