Дед смог за себя постоять

FISHKINET
Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета (4 фото) Потерянный Android-смартфон теперь можно найти даже без интернета... "Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом "Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом 15 ложных фактов, в которые верят до сих пор 15 ложных фактов, в которые верят до сих пор Ехали водители, скучали... Ехали водители, скучали... Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах Необычные истории котиков, которые всю свою жизнь прожили на заводах МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга Беглова МВД заказало экспертизу песни Шнурова про губернатора Петербурга... В Ленинградской области узбеков "записали" в коренные народы, и выдали грант на развитие культурного сообщества В Ленинградской области узбеков "записали" в коренные народы, и... В Одессе парень подрался с белкой-аниматором В Одессе парень подрался с белкой-аниматором Пост наглости и безостановочного хамства Пост наглости и безостановочного хамства «Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не выпускать в прокат фильм с этим актёром в главной роли «Настал черёд и Вани Урганта»: у министра культуры потребовали не... Вид из окна: 25 чудесных мгновений единения с природой Вид из окна: 25 чудесных мгновений единения с природой Владельцы зоомагазина спасли бездомную кошку и теперь она живет в торговом центре Владельцы зоомагазина спасли бездомную кошку и теперь она живет в... "Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито "Обмен на мёд интересует?": особый вид покупателей на Авито В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой с крысиным ядом В Приднестровье женщина угощала детей на улице "домашней" выпечкой... Кот не может понять, почему у него не получается драть диван Кот не может понять, почему у него не получается драть диван Хорошего много не бывает: 27 великанов и гигантов всех мастей Хорошего много не бывает: 27 великанов и гигантов всех мастей Сами с усами: необычные компьютерные гении Сами с усами: необычные компьютерные гении Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным Флаг России на автомобильных номерах станет обязательным «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США «В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы...
Главная > Видео
Дед смог за себя постоять

Дед смог за себя постоять

Автор:
10 апреля 2024 12:25
Метки: Видео   дед   дедушка   драка   инцидент   конфликт   
4263
1
1

Темнокожий мужчина плеснул напиток из стакана в лицо дедушке. Дед не стал терпеть к себе подобного отношения.

Дед не дал себя в обиду

Судя по всему, видео снято в одной из бесплатных ночлежек.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   дед   дедушка   драка   инцидент   конфликт   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
22  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Alex 2 часа назад
Не темнокожий, а сраный ниггер. А дед в норме, видимо боксом когда-то занимался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
612
Эд 2 минуты назад
Лютый дед, таким дедам надо памятники чугунные на вокзалах ставить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр 15 минут назад
Дед крайне политкорректен. Накормил голодающего чернокожего сочными лещами! Прям благодетель! Сам не ест - другим отдаёт!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Онотолей 16 минут назад
Ниггер остаётся ниггером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Вячеслав Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Denissg Полчаса назад
Я не разобрал: дед что, ложкой орудовал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
124
rus Полчаса назад
Потом ниггер обвинит в рассизме. А дед красавчик. Настучал ниггеру по щам. Каждому бы такого шустрого деда!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
54k
Aleksandr 40 минут назад
-Как снять негра с дерева?
-Перерезать веревку... (с) старая расистская(но очень актуальная) шутка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
bigkoss Час назад
Чето мне кажется что дед не в полную силу работал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александер Час назад
Лютый дед. Респект!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Гвоздь Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
AzuveR Час назад
Дедуля ,на опыте. Красавчик ,просто унизил черножопую обезьяну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 Час назад
Интересный стиль у дедушки... Эффективный!... )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi Час назад
ниггер не на того нарвался
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Горожанин Час назад
Дед на русского крестьянина похож.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий Час назад
Там и не дед может быть. Некоторые и в 30-40, благодаря обильным возлияниям выглядят на все 60-70. Но боксом видимо занимался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Бу 2 часа назад
красавчег
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Наблюдатель 2 часа назад
Черномазый бро отхватил)))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Б.Касторский 2 часа назад
Почему-то очень позитивное видео.
Дед лихо уворачивался и неплохо бил. А негр решил возрастом и массой взять, но не получилось.
Пожелал бы ума ему, но сомневаюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2954 поста (2891 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

853993



Другие посты автора
Популярное
"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров
"Готова на многое": девушки в поисках спонсоров
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
23-летняя девица выдавала себя за школьницу, чтобы совращать подростков
Набирающие популярность
Скайнет всё ближе. 9 роботов, которые трудятся в Москве⁠⁠
Скайнет всё ближе. 9 роботов, которые трудятся в Москве⁠⁠
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Внутри этих часов - двухметровые пружины. Как это возможно?
Антидепрессивные советы
Антидепрессивные советы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#машина#факты#люди#ДТП#Автовсячина#милота#кот#Китай
#животные#автомобили#интересно#Россия#история#забавно#позитив#Реакция#дети#улыбнуло
#Прикол#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#кино#фильм#конфликт#удивительно
Антидепрессивные советы Антидепрессивные советы Мужчина предотвратил кошачью драку Мужчина предотвратил кошачью драку У деда сдали нервы в пункте выдачи заказов У деда сдали нервы в пункте выдачи заказов Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Омич подрался с сотрудником пункта выдачи Агрессор с ножом получил по заслугам Агрессор с ножом получил по заслугам Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами Словесная перепалка закончилась нокдаунами и переломами

На что жалуетесь?

Вернуться