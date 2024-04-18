Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала

В Мексике посетительница тренажёрного зала поругалась с другой женщиной из-за тренажёра. Итогом конфликта стала драка и откушенный кончик пальца одной из женщин.
Инцидент произошел в спортзале в городе Монтеррей, штат штата Нуэво-Леон. 44-летняя посетительница по имени Россана обвинила другую, 66-летнюю Летицию, в том, что она слишком долго занимает тренажер. Между женщинами завязалась ссора, а за ней последовала драка. Во время потасовки Россана схватила пожилую женщину за волосы и потащила ее по полу. Летиция продолжала сопротивляться и в какой-то момент укусила Россану за мизинец. В результате женщина лишилась кончика пальца. Увидев это, она потеряла сознание.
Вскоре на место происшествия прибыла полиция. Зачинщиц драки арестовали. Их абонементы в тренажерный зал аннулировали. Летиции предъявили обвинение в нападении, а Россана в настоящее время восстанавливается после полученных травм. Неизвестно, удалось ли врачам пришить ей часть мизинца.
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У нас тоже такое бывает, особенно когда приходят дрищи желающие за пару тренировок стать Шварценегерами.
Позанималась, надо восполнить калории