Женщина откусила часть пальца посетительнице тренажёрного зала

Инцидент произошел в спортзале в городе Монтеррей, штат штата Нуэво-Леон. 44-летняя посетительница по имени Россана обвинила другую, 66-летнюю Летицию, в том, что она слишком долго занимает тренажер. Между женщинами завязалась ссора, а за ней последовала драка. Во время потасовки Россана схватила пожилую женщину за волосы и потащила ее по полу. Летиция продолжала сопротивляться и в какой-то момент укусила Россану за мизинец. В результате женщина лишилась кончика пальца. Увидев это, она потеряла сознание.