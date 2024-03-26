Мужчина предотвратил кошачью драку

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Кошачьи поединки не всегда курьезные и потешные. Порой кажется, что пушистые готовы драться до последнего. Герой видео увидел уличных котов, которые планировали подраться и решил вмешаться.
Благодаря действиям мужчины коты не пострадали. Более того, они покинули место конфликта сытыми.
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