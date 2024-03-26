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Сообщество Без кота и жизнь не та 2187 постов • 508 подписчиков подписаться
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Мужчина предотвратил кошачью драку

Мужчина предотвратил кошачью драку

Автор:
26 марта 2024 13:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   кот   кошка   
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Кошачьи поединки не всегда курьезные и потешные. Порой кажется, что пушистые готовы драться до последнего. Герой видео увидел уличных котов, которые планировали подраться и решил вмешаться.

Благодаря действиям мужчины коты не пострадали. Более того, они покинули место конфликта сытыми.

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Метки: Видео   драка   инцидент   конфликт   кот   кошка   
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5  комментариев
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Сильно конечно. Растащил, белый явно был настроен на бой. А так оба, надеюсь, сыты и без травм.
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15k
Иван Иваныч 46 минут назад
Я всегда использовал ведро воды. Железно помогает и охлаждает хвостатых.
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27k
Влад 57 минут назад
И что изменилось? Не важно в чем проблема, в территории или кошке - она не решена, через час опять сойдутся.
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32k
Юрьевич Час назад
Жизненный опыт подсказывает, что дерущихся котов руками лучше не трогать. Шугануть, что бы разбежались в разные стороны.
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11k
ScorpionDS 2 часа назад
Куда делся черно белый? Надеюсь его утащили не корм для рыжего ...
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3606 постов (3562 в горячем)

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