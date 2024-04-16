Рой пчёл разогнал туристов в Индии

FISHKINET
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет Женщина, которая не поёт. Алле Пугачёвой исполнилось 75 лет 12 фотографий, которые кажутся обычными, пока не узнаешь их историю 12 фотографий, которые кажутся обычными, пока не узнаешь их историю Девушка с роскошными длинными волосами Девушка с роскошными длинными волосами Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные "Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал цыган-мошенников на авто "Завели машину и дёрнули отсюда!": житель Самары напугал... Что корейцы думают об американцах? Что корейцы думают об американцах? Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от подтопления Жители посёлка самостоятельно возвели дамбу и спасли свои дома от... По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды превратится в документалку?! По мотивам Идиократии: кто бы мог подумать, что комедия однажды... «Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России «Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с... Сразу видно, кто в доме хозяин Сразу видно, кто в доме хозяин Белка спасла сородича из смертельных объятий змеи Белка спасла сородича из смертельных объятий змеи Тренировка будущего чемпиона Тренировка будущего чемпиона Мужчина спас от наводнения хомячка, вцепившегося в забор Мужчина спас от наводнения хомячка, вцепившегося в забор 25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд 25 жутковатых поделок, от которых невозможно оторвать взгляд В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата, стрелявшего по полицейским В Ленобласти силовики взяли штурмом квартиру неадеквата,... Как гримировали актеров для культовых фильмов, и что им приходилось при этом испытывать Как гримировали актеров для культовых фильмов, и что им... Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации Гениальные ограбления на стадии замысла и реализации Алковолшебник в российском магазине Алковолшебник в российском магазине
Главная > Видео
Рой пчёл разогнал туристов в Индии

Рой пчёл разогнал туристов в Индии

Автор:
16 апреля 2024 07:25
Метки: Видео   Индия   в мире   нападение   насекомые   пчелы   
1044
1
1

Группа молодых людей, отдыхавшая в исторической местности в Индии была вынуждена прервать свой досуг. Парням пришлось спасаться бегством от большого количества пчёл.

13 апреля группа молодых людей, проводивших досуг возле древней крепости Асиргарх (штат Мадхья-Прадеш, Индия), была вынуждена спасаться бегством от огромного роя жалящих насекомых.

Как пишут местные СМИ, оставшийся неизвестным молодой человек разбил камнем улей с пчёлами, после чего началась паника. Один из любителей активного времяпрепровождения, сидя в салоне автомобиля, запечатлел бегство туристов из зоны отдыха.

Как минимум 25 человек пострадали. Восьмерым потребовалась неотложная помощь медицинского персонала.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Индия   в мире   нападение   насекомые   пчелы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3566 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

664193



Другие посты автора
Популярное
Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших
Когда перепутали отпуск с эмиграцией: база от поуехавших
В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов
В Конгрессе США предложили освободить чернокожих от налогов
Набирающие популярность
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
США обновили рекорд по кражам автомобилей в 2023 году
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Часы-авторучка. Или авторучка-часы
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Ах, эта свадьба всем свадьбам
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 15 апреля

Лучшие демотиваторы
Люди в чёрном Скорее всего они просто заблудились и ищут дорогу домой

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#автомир#Китай#аварии#интересное#США#кино#позитив#сарказм
#фото#машина#интересно#люди#ДТП#забавно#история#криминал#кошка#Автовсячина
#в мире#автомобили#Юмор#кот#авто аварии#знаменитости#Спасение#милота#дети#война
Ах, эта свадьба всем свадьбам Ах, эта свадьба всем свадьбам Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео Дверь выдержала натиск забравшегося в дом леопарда Дверь выдержала натиск забравшегося в дом леопарда Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира 15 лет суда над девушкой в Индии за поцелуй от Ричарда Гира Муравьи водят "хоровод" под AC/DC Муравьи водят "хоровод" под AC/DC

На что жалуетесь?

Вернуться