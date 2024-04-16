Рой пчёл разогнал туристов в Индии

Группа молодых людей, отдыхавшая в исторической местности в Индии была вынуждена прервать свой досуг. Парням пришлось спасаться бегством от большого количества пчёл.
13 апреля группа молодых людей, проводивших досуг возле древней крепости Асиргарх (штат Мадхья-Прадеш, Индия), была вынуждена спасаться бегством от огромного роя жалящих насекомых.
Как пишут местные СМИ, оставшийся неизвестным молодой человек разбил камнем улей с пчёлами, после чего началась паника. Один из любителей активного времяпрепровождения, сидя в салоне автомобиля, запечатлел бегство туристов из зоны отдыха.
Как минимум 25 человек пострадали. Восьмерым потребовалась неотложная помощь медицинского персонала.
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