Индианка установила мировой рекорд по длине волос

46-летняя жительница Индии по имени Смита Шривастава установила мировой рекорд по длине волос среди ныне живущих людей. Женщина не стриглась с 14 лет.
Рекорд Шриваставы составляет 236,22 см. На отращивание волос рекордсменку вдохновила мать, генам которой она приписывает столь здоровый рост. Кроме того, женщина подражала длинным прическам индийских актрис 1980-х годов.
«В индийской культуре богини традиционно имели очень длинные волосы. В нашем обществе коротко стричь волосы считается дурным тоном, поэтому женщины отращивают их. Длинные волосы подчеркивают женскую красоту», — цитирует Смиту сайт Книги рекордов.
Впрочем, уход за двухметровой прической занимает немало времени. Смита обычно моет волосы два раза в неделю, и на весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, уходит примерно три часа. Только на мытье она тратит 30-45 минут, затем сушит волосы полотенцем и распутывает их руками, на что обычно уходит два часа.
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Однако после достижения рекорда индианка стричь волосы не собирается. «Я буду заботиться о своих волосах так долго, как только смогу. Я не буду их стричь, потому что моя жизнь — в моих волосах», — добавила Шривастава.
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