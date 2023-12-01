Индианка установила мировой рекорд по длине волос

Впрочем, уход за двухметровой прической занимает немало времени. Смита обычно моет волосы два раза в неделю, и на весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, уходит примерно три часа. Только на мытье она тратит 30-45 минут, затем сушит волосы полотенцем и распутывает их руками, на что обычно уходит два часа.