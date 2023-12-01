FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10988 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Индианка установила мировой рекорд по длине волос

Индианка установила мировой рекорд по длине волос

Автор:
01 декабря 2023 07:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Индия   в мире   волосы   книга рекордов гиннесса   рекорд   
795
3
1

46-летняя жительница Индии по имени Смита Шривастава установила мировой рекорд по длине волос среди ныне живущих людей. Женщина не стриглась с 14 лет.

Рекорд Шриваставы составляет 236,22 см. На отращивание волос рекордсменку вдохновила мать, генам которой она приписывает столь здоровый рост. Кроме того, женщина подражала длинным прическам индийских актрис 1980-х годов.

«В индийской культуре богини традиционно имели очень длинные волосы. В нашем обществе коротко стричь волосы считается дурным тоном, поэтому женщины отращивают их. Длинные волосы подчеркивают женскую красоту», — цитирует Смиту сайт Книги рекордов.

Впрочем, уход за двухметровой прической занимает немало времени. Смита обычно моет волосы два раза в неделю, и на весь процесс, включая мытье, сушку, распутывание и укладку, уходит примерно три часа. Только на мытье она тратит 30-45 минут, затем сушит волосы полотенцем и распутывает их руками, на что обычно уходит два часа.


Однако после достижения рекорда индианка стричь волосы не собирается. «Я буду заботиться о своих волосах так долго, как только смогу. Я не буду их стричь, потому что моя жизнь — в моих волосах», — добавила Шривастава.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Видео   Индия   в мире   волосы   книга рекордов гиннесса   рекорд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
790
Александр Сергеев Полчаса назад
Вот слив в ванне наверное там забивается постоянно:))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
317
Шэльмавье фон Шольценко 10 минут назад
...и по количеству вшей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
GROMOZEKA Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

780430



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся от сотрудничества рекламодателей
"Шантажировать меня деньгами?": Илон Маск прилюдно послал "на три буквы" отказавшихся...
Просто красивые, душевные фотографии
Просто красивые, душевные фотографии
Набирающие популярность в сообществах
Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал
Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Взятие снежного городка в Питере: опять метель и ноль снегоуборки
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Птицы на украшенных деревьях

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересное#ДТП#люди#позитив#полиция#удивительно#природа
#в мире#машина#Прикол#факты#авто аварии#Автовсячина#история#Китай#Ynews#Россия
#автомобили#интересно#животные#аварии#забавно#кино#фильм#улыбнуло#познавательно#Девушка
Панк-карты специально для поклонников КиШа Панк-карты специально для поклонников КиШа 10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами 10-летняя девочка побила шахматный рекорд с закрытыми глазами Терпеливый школьник собрал огромный карточный домик Терпеливый школьник собрал огромный карточный домик Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве Индиец не разъехался с трактором и оказался в канаве Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона Нетрезвый мужчина чуть не стал жертвой питона Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра Парень побил рекорд, поймав теннисный мяч, упавший с высоты 143 метра

На что жалуетесь?

Вернуться