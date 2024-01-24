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Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон

Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон

Автор:
24 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Индия   Телефон   в мире   животные   кража   обезьяна   смартфон   
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Обезьяна украла смартфон и забралась с ним на крышу здания в Индии. Чтобы вернуть гаджет мужчине пришлось пойти на рисковую сделку.

В Индии обезьяна украла у мужчины iPhone, забралась с ним на крышу здания и вернула телефон только после полученной газировки

Как сообщают очевидцы, возле мужчины, лишившегося телефона, собралась толпа людей, пожелавших ему помочь. Сначала они пытались испугать обезьяну, а после начали подманивать ее к себе, но эти попытки не увенчались успехом.

Лишь после того, как кто-то из толпы предложил обезьяне бутылку со сладкой газировкой, животное заинтересовалось этим обменом. Примат, получив напиток, скинул телефон толпе вниз. Инцидент развеселил пользователей соцсетей.

«У обезьян появилась новая система, как добывать себе еду», — шутят комментаторы.

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Метки: Видео   Индия   Телефон   в мире   животные   кража   обезьяна   смартфон   
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5  комментариев
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Alex 2 часа назад
Да что смартфон, это конечно неприятно, но не смертельно. Смартфон можно новый купить и данные в нем восстановить. А вот вчера был пост как у одной туристки на острове Бали обезьяна паспорт спи#дела. Пока туристка догадалась предложить воду взамен паспорта - от паспорта уже ничего не осталось кроме пару вырванных страниц. Вот это уже действительно серьезно, вместо того что бы наслаждаться отпуском думать как сделать хотя бы временный документ что бы вернуться домой...
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5k
Unda Час назад
у меня однажды в тайланде, на пхукете, мыс панва, тоже подобное было,ьам даже таблички везде предупреждающие об обезьянах, правда сперли шорты и фотоаппарат пока в бассейне был... еле отнял )))
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11k
МихА 2 часа назад
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56
Аврашалом Маркович МихА Час назад
К Крылову есть вопрос - он в курсе, что вороны прекрасно каркают, не раскрывая клюва?
(Картинка, если вам стало душно)
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