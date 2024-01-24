Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон

В Индии обезьяна украла у мужчины iPhone, забралась с ним на крышу здания и вернула телефон только после полученной газировки

Как сообщают очевидцы, возле мужчины, лишившегося телефона, собралась толпа людей, пожелавших ему помочь. Сначала они пытались испугать обезьяну, а после начали подманивать ее к себе, но эти попытки не увенчались успехом.