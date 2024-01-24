Мужчина хитростью вернул украденный обезьяной смартфон

Обезьяна украла смартфон и забралась с ним на крышу здания в Индии. Чтобы вернуть гаджет мужчине пришлось пойти на рисковую сделку.
В Индии обезьяна украла у мужчины iPhone, забралась с ним на крышу здания и вернула телефон только после полученной газировки
Как сообщают очевидцы, возле мужчины, лишившегося телефона, собралась толпа людей, пожелавших ему помочь. Сначала они пытались испугать обезьяну, а после начали подманивать ее к себе, но эти попытки не увенчались успехом.
Лишь после того, как кто-то из толпы предложил обезьяне бутылку со сладкой газировкой, животное заинтересовалось этим обменом. Примат, получив напиток, скинул телефон толпе вниз. Инцидент развеселил пользователей соцсетей.
«У обезьян появилась новая система, как добывать себе еду», — шутят комментаторы.
Источник:
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(Картинка, если вам стало душно)