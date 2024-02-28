Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео

Слон напал на туристку из России неподалёку от индийского города Джайпур. Инцидент произошёл 13 февраля, однако кадры с нападением разъярённого животного попали в сеть только сейчас. Отмечается, что женщина находилась в популярном туристическом месте — форте Амер. Слоны, как не сложно догадаться, там используются, чтобы катать туристов.





На кадрах с камеры наблюдения видно, как слон схватил хоботом женщину, прокрутил в воздухе и швырнул на землю. Туристка отделалась переломом ноги, хотя слон вполне мог затоптать женщину. К счастью, вместо этого нервное животное поспешно отошло в сторону. К слову, также пострадал наездник, он упал из седла, когда слон крутился вокруг своей оси, держа туристку в хоботе.