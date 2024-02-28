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Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео

Нападение индийского слона на российскую туристку попало на видео

Автор:
28 февраля 2024 12:48
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Джайпур   Индия   нападение   россиянка   слон   туристка   
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И женщине крупно повезло, что она отделалась лишь переломом ноги.

Слон напал на туристку из России неподалёку от индийского города Джайпур. Инцидент произошёл 13 февраля, однако кадры с нападением разъярённого животного попали в сеть только сейчас. Отмечается, что женщина находилась в популярном туристическом месте — форте Амер. Слоны, как не сложно догадаться, там используются, чтобы катать туристов.


На кадрах с камеры наблюдения видно, как слон схватил хоботом женщину, прокрутил в воздухе и швырнул на землю. Туристка отделалась переломом ноги, хотя слон вполне мог затоптать женщину. К счастью, вместо этого нервное животное поспешно отошло в сторону. К слову, также пострадал наездник, он упал из седла, когда слон крутился вокруг своей оси, держа туристку в хоботе.

Сообщается, что животное зовут Гури, это слониха. Туристка не провоцировала её, но Гури, скорее всего, устала от каждодневной эксплуатации и сорвалась. По мнению специалистов из организации PETA ("Люди за этичное обращение с животными"), подобное поведение характерно для животных, живущих в неволе. Сейчас PETA требует, чтобы Гури отправили в заповедник, где она сможет "начать оправляться от психической травмы, полученной за всё время, прожитое в порабощении".



"Известно, что слоны, которые годами были прикованы к цепи, подвергались издевательствам и угрозам оружием, впадают в неистовство, бушуя от страха и депрессии", — прокомментировал нападение вице-президент PETA по международным связям Пурва Джошипура.

Известно, что в 2022 году Гури напала на продавца магазина, расположенного неподалёку, сломав ему несколько рёбер и ногу. Сотрудники PETA призывают местную туриндустрию отказаться от слонов, заменив их небольшими электромобилями. И дело не только в том, что животные находятся в рабстве и с ними часто жестоко обращаются. В PETA уверены, что эксплуатация слонов поможет снизить и случаи нападений на людей. По данным Международного фонда защиты животных, в Индии от нападения слонов ежегодно погибают 400 человек.

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Метки: Видео   Джайпур   Индия   нападение   россиянка   слон   туристка   
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Б.Касторский Час назад
Слонов, да и не только их, жалко. Используют ради заработка и содержат в ужасных условиях. Все эти зоопарки, а особенно цирки зло как есть.
И главное все "из любви к животным". Но и обычные люди не так далеко ушли, некоторые особо одаренные содержат крупных собак в своих квартирах. Откуда это у нас в стране? Не понимаю. Еще не так давно (меня еще моя бабушка учила, например) считалось, что собаке место во дворе. А сейчас повально. Хаски в квартирах держат! Хаски!!! Собака, которая создана для холода, снега и огромных пробежек! А идиот её тащит в квартиру.
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