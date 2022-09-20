Борцуха: обезьяна опрокинула мужчину, который прогонял её

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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц индийского города Хатхрас запечатлела противостояние мужчины и обезьян.
Противостояние между обезьянами и мужчиной, произошедшее в середине сентября в городе Хатхрас (округ Махамаянагар, штат Уттар-Прадеш, Индия), было снято камерой наружного наблюдения, установленной на частном доме, находящемся в спальном районе.
Обезьяны напали на дочь журналиста по имени Маянк Вашиштха. После чего репортёр вышел из дома, чтобы прогнать их.
Обезьяны напали на дочь журналиста по имени Маянк Вашиштха. После чего репортёр вышел из дома, чтобы прогнать их.
В ходе схватки с приматами, мужчина был повержен на спину, но нашёл в себе силы, чтобы подняться на ноги и продолжить прогонять наглых обезьян с территории частного владения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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