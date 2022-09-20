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Борцуха: обезьяна опрокинула мужчину, который прогонял её

Борцуха: обезьяна опрокинула мужчину, который прогонял её

Автор:
20 сентября 2022 08:24
Сообщество : Животные
Метки: Индия   в мире   видео   животные   нападение   обезьяны   
997
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Камера наблюдения, установленная на одной из улиц индийского города Хатхрас запечатлела противостояние мужчины и обезьян.

Источник:

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Метки: Индия   в мире   видео   животные   нападение   обезьяны   
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10  комментариев
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22k
Егор 2 часа назад
Обезьяна честно сражается - ногами упавшего не хреначит, камнями и палками не кидается.
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9k
Dabus Полчаса назад
Повезло мужику что не пробила она ему вену или артерию в плече свои укусом. А клыки у них там острые, до 5 см при таком размере. И он видимо сразу даже не почувствовал что она ими его прошила ...
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3k
vasilykopkov 52 минуты назад
Обезьян очевидно в молодости на дзю-до ходил.
Бросок провел - отскочил.
На обе лопатки - иппон однозначно..
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−58
ЛехаЧифирь 52 минуты назад
мать любого побьет если угрожают ее ребенку
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6k
sumrаknn Час назад
капканы, петли, рогатки, сковородки, мангалы, шампуры - не не знаем.
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6k
ДеониS 2 часа назад
А зачем им обезьяны?
ну не в городе они должны жить.
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84k
parallax 2 часа назад
Индусы видимо ничего про рогатки не слышали.
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