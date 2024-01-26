Муравьи водят "хоровод" под AC/DC

Группа AC/DC нравится даже муравьям. Посмотрите, как насекомые водят "хоровод" вокруг беспроводной портативной колонки.
В конце концов, не только людям и животным, но и насекомым порой нужно как следует оттянуться. И муравьи из этого ролика явно не упускают такой возможности, так как крохи устроили полноценный муравьиный рейв вокруг колонки.
На самом деле эта «карусель» — странное природное явление, которое имеет место быть именно у муравьев. Но в сочетании с колонкой это выглядит так, будто насекомые решили устроить дискотеку.
В жизни подобные хороводы могут привести к гибели большого количества муравьев. К счастью, в видео насекомые были ненастоящими.
Источник:
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Не знаю, насколько это правда. Не проверял. Просто читал на просторах интернетов. За что купил, как говорится........