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Муравьи водят "хоровод" под AC/DC

Муравьи водят "хоровод" под AC/DC

Автор:
26 января 2024 09:26
Метки: AC/DC   Видео   в мире   графика   интересно   колонка   монтаж   муравьи   насекомые   необычно   
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Группа AC/DC нравится даже муравьям. Посмотрите, как насекомые водят "хоровод" вокруг беспроводной портативной колонки.

В конце концов, не только людям и животным, но и насекомым порой нужно как следует оттянуться. И муравьи из этого ролика явно не упускают такой возможности, так как крохи устроили полноценный муравьиный рейв вокруг колонки.


На самом деле эта «карусель» — странное природное явление, которое имеет место быть именно у муравьев. Но в сочетании с колонкой это выглядит так, будто насекомые решили устроить дискотеку.

В жизни подобные хороводы могут привести к гибели большого количества муравьев. К счастью, в видео насекомые были ненастоящими.

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Метки: AC/DC   Видео   в мире   графика   интересно   колонка   монтаж   муравьи   насекомые   необычно   
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2  комментария
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Голос Вселенной 51 минуту назад
Я читал о таком явлении у муравьев. Когда муравей отходит от муравейника, то назад он находит дорогу как правила по своему же следу. След свой он чует по запаху. И бывает иногда он натыкается на свой след и поворачивает "не туда"... И круг его замыкается. Он может нарезать круги диаметром несколько метров вокруг муравейника и вырваться из этого цикла не может, т.к. идет по своему же следу. И запах его следа с каждым кругом усиливается после каждого прохода. В конце концов муравей выбивается из сил и умирает.
Не знаю, насколько это правда. Не проверял. Просто читал на просторах интернетов. За что купил, как говорится........
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