В Австралии неизвестный напал с ножом на епископа, выступающего против распространения ислама

Священнослужитель с множественными ранениями попал в больницу. Преступник успел ткнуть ножом и нескольких прихожан.
Мари Эммануэль - известный епископ из Сиднея. До 2014 года он служил в Древней Ассирийской церкви Востока (ДАцВ). В отличие от Австралии, у нас о такой организации знают только профильные специалисты, а там у неё есть храмы, прихожане - в общем, всё как положено.
В 2015 году Эммануэль поругался с главой этой ДАцВ и отправился в сольный полёт. Но летал недолго и вскоре основал собственную Церковь Христа Доброго Пастыря. И стал ещё популярнее: начал колесить по миру с проповедями и выступать в общинах, которые откололись от основной ветви христианства.
Это продвинутый епископ, поэтому он проповедовал и в соцсетях. Он последовательно выступал против иудаизма и ислама. Говорил, что «в католическую церковь проник дьявол» и если с этим не разобраться, то вскоре христианскую религию ждут большие испытания. Тряс кулаками и призывал опомниться, когда началась ковидная пандемия и всех отправили на домашнюю отсидку. Ещё он был против вакцинации и задавал риторические вопросы:
Мы люди? Потому что с нами обращаются как с животными.
В общем, на критику он не скупился и привлекал всё больше людей в лоно своей церкви.
А сегодня епископ читал проповедь в пригороде Сиднея и на него накинулся парень с ножом. Он несколько раз ударил Эммануэля, а когда его оттаскивали, порезал троих прихожан.
Осторожно, жёсткие кадры:
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Сейчас священник в больнице с ножевыми, его состояние стабильно. Жизни пострадавших ничего не угрожает, а напавшего на них задержали. По предварительной информации, это мусульманин и его чуть не линчевали из-за нападения на епископа.
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А в минувшую субботу произошло ЧП в торговом центре в пригороде Сиднея. 40-летний Джоэл Коши вооружился ножом и напал на беззащитных посетителей ТЦ. От его рук погибло 5 женщин и один мужчина. Жертв могло быть и больше, но в дело вступил русскоязычный гражданин: он вооружился столбиком и не позволил преступнику пройти. Убийцу ликвидировали приехавшие вскоре полицейские.
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наверное это был ортодоксальный иудей - лгбтшник из моссад