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В Австралии неизвестный напал с ножом на епископа, выступающего против распространения ислама

В Австралии неизвестный напал с ножом на епископа, выступающего против распространения ислама

Автор:
15 апреля 2024 15:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Видео   Священник   епископ   нападение   нож   сидней   
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Священнослужитель с множественными ранениями попал в больницу. Преступник успел ткнуть ножом и нескольких прихожан.

Мари Эммануэль - известный епископ из Сиднея. До 2014 года он служил в Древней Ассирийской церкви Востока (ДАцВ). В отличие от Австралии, у нас о такой организации знают только профильные специалисты, а там у неё есть храмы, прихожане - в общем, всё как положено.

В 2015 году Эммануэль поругался с главой этой ДАцВ и отправился в сольный полёт. Но летал недолго и вскоре основал собственную Церковь Христа Доброго Пастыря. И стал ещё популярнее: начал колесить по миру с проповедями и выступать в общинах, которые откололись от основной ветви христианства.

Это продвинутый епископ, поэтому он проповедовал и в соцсетях. Он последовательно выступал против иудаизма и ислама. Говорил, что «в католическую церковь проник дьявол» и если с этим не разобраться, то вскоре христианскую религию ждут большие испытания. Тряс кулаками и призывал опомниться, когда началась ковидная пандемия и всех отправили на домашнюю отсидку. Ещё он был против вакцинации и задавал риторические вопросы:

Мы люди? Потому что с нами обращаются как с животными.

В общем, на критику он не скупился и привлекал всё больше людей в лоно своей церкви.

А сегодня епископ читал проповедь в пригороде Сиднея и на него накинулся парень с ножом. Он несколько раз ударил Эммануэля, а когда его оттаскивали, порезал троих прихожан.

Осторожно, жёсткие кадры:

Сейчас священник в больнице с ножевыми, его состояние стабильно. Жизни пострадавших ничего не угрожает, а напавшего на них задержали. По предварительной информации, это мусульманин и его чуть не линчевали из-за нападения на епископа.

А в минувшую субботу произошло ЧП в торговом центре в пригороде Сиднея. 40-летний Джоэл Коши вооружился ножом и напал на беззащитных посетителей ТЦ. От его рук погибло 5 женщин и один мужчина. Жертв могло быть и больше, но в дело вступил русскоязычный гражданин: он вооружился столбиком и не позволил преступнику пройти. Убийцу ликвидировали приехавшие вскоре полицейские.

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Метки: Австралия   Видео   Священник   епископ   нападение   нож   сидней   
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11k
Мафусаил Час назад
Боевой гомик???
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24k
Shtoppi Полчаса назад
«В Австралии неизвестный напал с ножом на епископа, выступающего против иудаизма и ЛГБТ»
-------
наверное это был ортодоксальный иудей - лгбтшник из моссад
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3k
Rom Полчаса назад
Как это о мотивации нападавшего ничего не известно? П-и-д-а-р-а-с и лгбтшник! А его хоть судить то будут? Или только замечание сделают?
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8k
Умница-красавица 49 минут назад
Совсем у них там в Австралии туго с огнестрельным оружием, похоже…
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55k
Опиум для народа 50 минут назад
-"Это продвинутый епископ"- только не в вере. Это же его Иисус сказал -" Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все."
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40k
АнтонПолднев 54 минуты назад
Раз 15 посмотрел. Ножа не увидел. Возможно это какой-то специальный нож...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2793 поста (2748 в горячем)

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