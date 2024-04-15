В Австралии неизвестный напал с ножом на епископа, выступающего против распространения ислама

Мари Эммануэль - известный епископ из Сиднея. До 2014 года он служил в Древней Ассирийской церкви Востока (ДАцВ). В отличие от Австралии, у нас о такой организации знают только профильные специалисты, а там у неё есть храмы, прихожане - в общем, всё как положено.

В 2015 году Эммануэль поругался с главой этой ДАцВ и отправился в сольный полёт. Но летал недолго и вскоре основал собственную Церковь Христа Доброго Пастыря. И стал ещё популярнее: начал колесить по миру с проповедями и выступать в общинах, которые откололись от основной ветви христианства.

Это продвинутый епископ, поэтому он проповедовал и в соцсетях. Он последовательно выступал против иудаизма и ислама. Говорил, что «в католическую церковь проник дьявол» и если с этим не разобраться, то вскоре христианскую религию ждут большие испытания. Тряс кулаками и призывал опомниться, когда началась ковидная пандемия и всех отправили на домашнюю отсидку. Ещё он был против вакцинации и задавал риторические вопросы:

Мы люди? Потому что с нами обращаются как с животными.

В общем, на критику он не скупился и привлекал всё больше людей в лоно своей церкви.

А сегодня епископ читал проповедь в пригороде Сиднея и на него накинулся парень с ножом. Он несколько раз ударил Эммануэля, а когда его оттаскивали, порезал троих прихожан.

Осторожно, жёсткие кадры: