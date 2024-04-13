Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре

Русскоязычный мужчина оказался единственным, кто осмелился дать отпор вооружённому ножом преступнику, устроившему нападение на посетителей крупного торгового центра на востоке Сиднея, пишут СМИ. Отмечается, что герой дня вооружился боллардом (столбиком для ограждения) и не позволил убийце подняться выше, где были заблокированы люди, не успевшие спуститься и покинуть торговый центр. Благодаря его действиям удалось избежать больших жертв.





"Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке: "Не подходи!". Именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы нападавший продвинулся дальше", — рассказала репортёр канала 7NEWS в прямом эфире, трансляция которого велась на YouTube.