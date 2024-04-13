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Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре

Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре

Автор:
13 апреля 2024 19:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Австралия   Видео   Герой   нападение   россиянин   сидней   торговый центр   
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Смелый мужчина стал в Австралии героем, местные жители просят раскрыть его личность, чтобы они могли его отблагодарить..

Русскоязычный мужчина оказался единственным, кто осмелился дать отпор вооружённому ножом преступнику, устроившему нападение на посетителей крупного торгового центра на востоке Сиднея, пишут СМИ. Отмечается, что герой дня вооружился боллардом (столбиком для ограждения) и не позволил убийце подняться выше, где были заблокированы люди, не успевшие спуститься и покинуть торговый центр. Благодаря его действиям удалось избежать больших жертв.

"Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке: "Не подходи!". Именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы нападавший продвинулся дальше", — рассказала репортёр канала 7NEWS в прямом эфире, трансляция которого велась на YouTube.

В интернете храброго мужчину уже прозвали Bollard Man ("человеком со столбиком"), однако его личность ещё не установили. Местные жители требуют сделать это поскорее, чтобы у них была возможность поблагодарить национального героя.

"Национальный герой заблокировал выход к детским комнатам и на незнакомом языке кричал "не подходи". Всё это происходило на эскалаторе, преступник опешил. В соцсетях мужчину прозвали "человеком со столбом" и теперь пытаются отыскать, чтобы поблагодарить", — пишут австралийские СМИ.

Сообщается, что в ходе нападения на торговый центр Westfield Bondi Junction погибли 6 человек и ещё 8 получили ранения. Хладнокровного убийцу ликвидировала женщина-полицейский, которая в момент нападения находилась неподалёку от ТЦ и первой прибежала на место преступления. Австралийские СМИ до сих пор не сообщили о мотивах нападавшего и его возможных связах с террористическими организациями.

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Метки: Австралия   Видео   Герой   нападение   россиянин   сидней   торговый центр   
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5  комментариев
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9k
Allmaster 57 минут назад
Я думаю он не отойди кричал, но это дело в прессе назвали по другому. Я лично бы ему на матерном языке бы кричал, да, в переводе это было бы - отойди:))
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1k
Пчёлкин Полминуты назад
Пи..рюга бородатая!!! Сука, это не детей резать, мразь! Отрёпок, сразу испугался.
Парень со стойкой - мужик настоящий!!! Респект и низкий поклон!
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1k
Фидель 6 минут назад
Чует моё сердце,сейчас западные пи.д.а.расы из него хохла делать будут
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33k
Ashabad 12 минут назад
Ищут пожарные,
Ищет милиция,
Ищут фотографы
В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.

Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.

(©, Самуил Маршак)
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5k
Максим Макашев 46 минут назад
Ну что же. Даже великий В.С.Высоцкий в одной из своих песен замечал, что:
"... проникновенье наше по планете
особенно заметно вдалеке.
В общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке..."
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1982 поста (1989 в горячем)
Лесник
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