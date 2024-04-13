Русскоязычный мужчина дал отпор террористу в австралийском торговом центре

Смелый мужчина стал в Австралии героем, местные жители просят раскрыть его личность, чтобы они могли его отблагодарить..
Русскоязычный мужчина оказался единственным, кто осмелился дать отпор вооружённому ножом преступнику, устроившему нападение на посетителей крупного торгового центра на востоке Сиднея, пишут СМИ. Отмечается, что герой дня вооружился боллардом (столбиком для ограждения) и не позволил убийце подняться выше, где были заблокированы люди, не успевшие спуститься и покинуть торговый центр. Благодаря его действиям удалось избежать больших жертв.
"Мы поговорили с некоторыми сотрудниками ТЦ, которые были там и прятались внутри магазинов. Они видели, как вооруженный мужчина спускался и поднимался по эскалатору. Им также удалось увидеть, как случилось удивительное. Мужчина, который, как мне сказали, кричал на русском языке: "Не подходи!". Именно он держал в руках столбик от ограждения, пытаясь не допустить, чтобы нападавший продвинулся дальше", — рассказала репортёр канала 7NEWS в прямом эфире, трансляция которого велась на YouTube.
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В интернете храброго мужчину уже прозвали Bollard Man ("человеком со столбиком"), однако его личность ещё не установили. Местные жители требуют сделать это поскорее, чтобы у них была возможность поблагодарить национального героя.
"Национальный герой заблокировал выход к детским комнатам и на незнакомом языке кричал "не подходи". Всё это происходило на эскалаторе, преступник опешил. В соцсетях мужчину прозвали "человеком со столбом" и теперь пытаются отыскать, чтобы поблагодарить", — пишут австралийские СМИ.
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Сообщается, что в ходе нападения на торговый центр Westfield Bondi Junction погибли 6 человек и ещё 8 получили ранения. Хладнокровного убийцу ликвидировала женщина-полицейский, которая в момент нападения находилась неподалёку от ТЦ и первой прибежала на место преступления. Австралийские СМИ до сих пор не сообщили о мотивах нападавшего и его возможных связах с террористическими организациями.
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Парень со стойкой - мужик настоящий!!! Респект и низкий поклон!
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В нашей столице,
Ищут давно,
Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Среднего роста,
Плечистый и крепкий,
Ходит он в белой
Футболке и кепке.
Знак «ГТО»
На груди у него.
Больше не знают
О нем ничего.
(©, Самуил Маршак)
"... проникновенье наше по планете
особенно заметно вдалеке.
В общественном парижском туалете
есть надписи на русском языке..."