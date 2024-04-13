В австралийском торговом центре неизвестный устроил резню

По предварительным данным, есть жерты. И пока неизвестно, состоял ли нападавший в какой-либо террористической организации.
В субботу днём вооружённый ножом мужчина напал на людей в торговом центре в пригороде Сиднея. По данным полиции погибли 5 человек, среди которых есть дети. О количестве пострадавших информации пока нет, но их больше, чем тех, кого не смогли спасти.
Причины нападения бородатого мужчины на беззащитных людей неизвестны, но местные СМИ уже успели сделать заявление, что мотив преступления не связан с религией или национальностью.
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Сообщается, что нападавшего ликвидировали приехавшие на вызов полицейские. Его личность пока не установлена. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли у психопата сообщников.
"Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщил, что, по всей видимости, мужчина действовал в одиночку и убил пять человек в ходе нападения с ножом в пригороде Бонди-Джанкшн", — сообщает местное издание Sydney Morning Herald.
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В посольстве России в Австралии сообщили, что россиян среди пострадавших после нападения в Сиднее нет.
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