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В австралийском торговом центре неизвестный устроил резню

В австралийском торговом центре неизвестный устроил резню

Автор:
13 апреля 2024 11:58
Сообщество : Криминал
Метки: Австралия   Видео   нападение   нож   погибшие   полиция   сидней   торговый центр   
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По предварительным данным, есть жерты. И пока неизвестно, состоял ли нападавший в какой-либо террористической организации.

В субботу днём вооружённый ножом мужчина напал на людей в торговом центре в пригороде Сиднея. По данным полиции погибли 5 человек, среди которых есть дети. О количестве пострадавших информации пока нет, но их больше, чем тех, кого не смогли спасти.


Причины нападения бородатого мужчины на беззащитных людей неизвестны, но местные СМИ уже успели сделать заявление, что мотив преступления не связан с религией или национальностью.

Сообщается, что нападавшего ликвидировали приехавшие на вызов полицейские. Его личность пока не установлена. Сейчас правоохранители выясняют, не было ли у психопата сообщников.



"Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Энтони Кук сообщил, что, по всей видимости, мужчина действовал в одиночку и убил пять человек в ходе нападения с ножом в пригороде Бонди-Джанкшн", — сообщает местное издание Sydney Morning Herald.

В посольстве России в Австралии сообщили, что россиян среди пострадавших после нападения в Сиднее нет.


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Метки: Австралия   Видео   нападение   нож   погибшие   полиция   сидней   торговый центр   
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4  комментария
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1k
MС Chungachanga 36 минут назад
Госдеп уже нашел причастных?
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7k
Трям Полчаса назад
И там черножопые!
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9k
Alex Полчаса назад
Опять черножопый?
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Burzum
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