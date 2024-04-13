В австралийском торговом центре неизвестный устроил резню

В субботу днём вооружённый ножом мужчина напал на людей в торговом центре в пригороде Сиднея. По данным полиции погибли 5 человек, среди которых есть дети. О количестве пострадавших информации пока нет, но их больше, чем тех, кого не смогли спасти.





Причины нападения бородатого мужчины на беззащитных людей неизвестны, но местные СМИ уже успели сделать заявление, что мотив преступления не связан с религией или национальностью.