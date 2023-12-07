Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде

В Волгограде в ходе массовой драки один человек получил ножевое ранение, сообщает портал V1. Инцидент произошёл 26 ноября на улице Рабоче-Крестьянской и, как впоследствии выяснилось, в потасовке участвовали неонацисты и антифашист. На последнего напали семеро молодых людей крайне правых взглядов.

На опубликованный вчера в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как группа молодых людей настигает убегающего от них парня и принимается хаотично избивать. Кто-то из группы нападавших зачем-то использует газовый баллончик, но аэрозольная смесь попадает в глаза его же товарищей. В какой-то момент жертва нападения что-то достаёт из кармана и пытается отбиться этим предметом от агрессоров. В ходе расследования было установлено, что это был нож. Несовершеннолетний студент-антифашист несколько раз ударил предводителя банды националистов в руку и бедро. Серьёзных травм не нанёс, но тем не менее стал главным обвиняемым в деле.