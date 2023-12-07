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Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде

Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде

Автор:
07 декабря 2023 15:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Волгоград   антифашисты   нападение   неонацисты   нож   потасовка   расследование   
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Но главным фигурантом дела внезапно стал антифашист.

В Волгограде в ходе массовой драки один человек получил ножевое ранение, сообщает портал V1. Инцидент произошёл 26 ноября на улице Рабоче-Крестьянской и, как впоследствии выяснилось, в потасовке участвовали неонацисты и антифашист. На последнего напали семеро молодых людей крайне правых взглядов.


На опубликованный вчера в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как группа молодых людей настигает убегающего от них парня и принимается хаотично избивать. Кто-то из группы нападавших зачем-то использует газовый баллончик, но аэрозольная смесь попадает в глаза его же товарищей. В какой-то момент жертва нападения что-то достаёт из кармана и пытается отбиться этим предметом от агрессоров. В ходе расследования было установлено, что это был нож. Несовершеннолетний студент-антифашист несколько раз ударил предводителя банды националистов в руку и бедро. Серьёзных травм не нанёс, но тем не менее стал главным обвиняемым в деле.

Волгоградские антифашисты пишут в соцсетях, что их соратник обвиняется по ст. 114 УК РФ ("Умышленное причинение среднего вреда здоровью при превышении пределов самообороны"). Они объявили сбор денег на адвоката.


"В Волгограде неонацисты, устроившие провокационное шествие с лозунгами и кричалками, терроризировали местного жителя. Позже напали на него и его друзей толпой. При обороне глава банды получил ножевое ранение, а обвиняемым стал, как это ни странно, парень, которого оскорбляли", — пишут местные антифашисты.

Позднее журналисты выяснили, что пострадавшим оказался радикальный националист Алексей Монахов, который по примеру своего кумира Максима Марцинкевича (Тесака), называет себя борцом с педофилами. Из больницы его выписал 6 декабря и он подтвердил журналистам информацию о происшествии, но попросил не писать об этом, поскольку всё было не так. В главке волгоградского МВД расследование дела пока не комментировали.

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Метки: Видео   Волгоград   антифашисты   нападение   неонацисты   нож   потасовка   расследование   
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38  комментариев
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407
сергей миронов 49 минут назад
В городе-герое Сталинграде орудует БАНДА НАЦИОНАЛИСТОВ? Во время СВО против нацистов на Украине? Бастрыкин, [мат], ты жив вообще?
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2k
Duke_kir 13 минут назад
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5k
Психологическая поддержка 18 минут назад
Забавно, но когда миграционная политика покажет во всей красе свои плоды, вы еще будет жалеть что на улице маловато бритоголовых.
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30k
Aqueronte 22 минуты назад
Антифа это враги российского народа государства, просто куча обоссаных терпил и мразей.
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91k
7guest 22 минуты назад
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2k
Алексей Гулевич Полчаса назад
какое **** превышение что вы там курите??? ?!! где Ваши адекватные сыщики
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2k
Seryi_spb 41 минуту назад
В Госдуме уже обсуждают запрещение сериала Ментовские войны?
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14k
..: Атеист :.. 42 минуты назад
Превышение самообороны? А ниче что 7 на 1 ??
Когда 2 на 1 еще могу понять, но бля, 7!! Против такой толпы надо вообще огнестрел разрешить, только у этих пи..сов нациков сразу желание отпадет на кого-либо нападать толпой, а по одному они ссыкулы кон..ные, только и способные скулить. Зато вот в сети и толпой - смелые нах.
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9k
Дмитрий 43 минуты назад
За кого болеть то? Эта "беготня" началась аккурат в перестройку. Тогда же появились первые жертвы, при чём с обеих сторон. Я уже думал Россия выздоровела от этих движений. А нет! До сих пор бегают ещё друг за другом!
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257
JagaJaga 46 минут назад
Обожаю наше законодательство. На человека нападают толпой, он применяет средство самообороны, т.к. есть угроза его жизни и здоровью, но при этом статью возбуждают против него же! Тут либо бабло в прокуратуру занесли, либо такие же нацики там сидят! Может есть другое объяснение конечно, но я пока не нашел!
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257
JagaJaga Дмитрий 37 минут назад
Да, думаю вы правы! Написал на эмоциях, а об этом не подумал!
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86k
Доктор Джонс 49 минут назад
Обрыганы какие-то...
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127k
parallax 51 минуту назад
Антифа, такие же шизанутые, как и фа. Там только полярность разная.
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4k
Руслан 51 минуту назад
Они стоят друг друга. Черчиллю слова приписывают вроде: в будущем фашисты будут называть себя антифашистами
А вообще симптоматично. Засилье чурбанов радикализирует общество и молодежь особенно. До тех пор, пока власть не наведет порядок с понаехавшим чурбаньем, запрос общества на справедливость будет высоким. А отсюда и относительно лояльное отношение к националистическим группировкам.
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369
iskra Alexandr Полчаса назад
Надо много работать за минимальную зарплату и размножаться. Тогда работодателям не будет смысла завозить иностранцев.
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9k
Oleg 54 минуты назад
чем хуже живёт страна, тем больше всяких мразей вылезает: гопота, националисты и прочее, прочее.
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34k
Fat Lynx Час назад
Давайте уберем из текста "националисты" и "антифашисты", прочитаем текст и вычленим сухие факты... Совсем иная картина получается, правда?
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369
iskra Fat Lynx Полчаса назад
Ага. Можно же просто написать, что подростки подрались из-за разных взглядов на музыку..
Только правда совсем по другому выглядит. Оказывается, в России есть нацисты. И более того - всегда были..
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153
ruslan d Час назад
Да там 2 раза посмотреть кто хлеще будет , одни или другие , было время Антифа не хилые замесы устраивали и не только фашню кошмарили ...
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3k
Дмитрий Час назад
Потому что нехер ножом махать. Видно же что толпа бежала. Мы же не видим предыстории, как обычно. Но не одобряю обе компашки
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29
Косис Гудронис Час назад
Потому что фашики социально близкие.
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