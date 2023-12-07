Националисты толпой набросились на антифашиста в Волгограде

Но главным фигурантом дела внезапно стал антифашист.
В Волгограде в ходе массовой драки один человек получил ножевое ранение, сообщает портал V1. Инцидент произошёл 26 ноября на улице Рабоче-Крестьянской и, как впоследствии выяснилось, в потасовке участвовали неонацисты и антифашист. На последнего напали семеро молодых людей крайне правых взглядов.
На опубликованный вчера в сети кадрах с камеры наблюдения видно, как группа молодых людей настигает убегающего от них парня и принимается хаотично избивать. Кто-то из группы нападавших зачем-то использует газовый баллончик, но аэрозольная смесь попадает в глаза его же товарищей. В какой-то момент жертва нападения что-то достаёт из кармана и пытается отбиться этим предметом от агрессоров. В ходе расследования было установлено, что это был нож. Несовершеннолетний студент-антифашист несколько раз ударил предводителя банды националистов в руку и бедро. Серьёзных травм не нанёс, но тем не менее стал главным обвиняемым в деле.
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Волгоградские антифашисты пишут в соцсетях, что их соратник обвиняется по ст. 114 УК РФ ("Умышленное причинение среднего вреда здоровью при превышении пределов самообороны"). Они объявили сбор денег на адвоката.
"В Волгограде неонацисты, устроившие провокационное шествие с лозунгами и кричалками, терроризировали местного жителя. Позже напали на него и его друзей толпой. При обороне глава банды получил ножевое ранение, а обвиняемым стал, как это ни странно, парень, которого оскорбляли", — пишут местные антифашисты.
Позднее журналисты выяснили, что пострадавшим оказался радикальный националист Алексей Монахов, который по примеру своего кумира Максима Марцинкевича (Тесака), называет себя борцом с педофилами. Из больницы его выписал 6 декабря и он подтвердил журналистам информацию о происшествии, но попросил не писать об этом, поскольку всё было не так. В главке волгоградского МВД расследование дела пока не комментировали.
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Когда 2 на 1 еще могу понять, но бля, 7!! Против такой толпы надо вообще огнестрел разрешить, только у этих пи..сов нациков сразу желание отпадет на кого-либо нападать толпой, а по одному они ссыкулы кон..ные, только и способные скулить. Зато вот в сети и толпой - смелые нах.
В настоящий момент есть один пострадавший и по этому факту дело и возбудили. Дальше будут разбираться. Так по закону.
Только правда совсем по другому выглядит. Оказывается, в России есть нацисты. И более того - всегда были..
Интересная точка зрения...