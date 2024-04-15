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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1356 постов • 58 подписчиков подписаться
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Строители устроили массовое побоище камнями, палками и арматурой

Строители устроили массовое побоище камнями, палками и арматурой

Автор:
15 апреля 2024 09:38
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   конфликт   люди   мигрант   побоище   строители   
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Сначала между "бандой строителей" завязался обычный конфликт, однако он быстро перерос в драку с летающими касками и палками.

В Москве на Тагильской улице на территории строящегося жилого комплекса «Метроном» произошла массовая драка рабочих.


Конфликт на стройке перерос в потасовку, в ходе которой участники использовали палки и камни, а также нецензурно кричали друг на друга. Это всё наблюдали жители соседних домов.


Организаторы драки задержаны. Следователи ведут расследование и выясняют личности всех причастных. Они также проверят участников драки на соблюдение миграционного законодательства.


Сотрудники правоохранительных органов совместно с оперативными службами установят всех участников инцидента. Проведено разбирательство с целью выяснения причин конфликта.

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Метки: Видео   драка   конфликт   люди   мигрант   побоище   строители   
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8  комментариев
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3k
Saplus 41 минуту назад
Чтоб проверить законность миграции, приходится ждать пока кого-нить зарежут или побьют теперь чтоль? Помню, лет 20 назад у каждого выхода из метро стоял наряд и у всех проверял бумажки
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61k
turyst 16 минут назад
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747
Zmey8838 Полчаса назад
"Люди не пострадали" (с)
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32k
Владимир 42 минуты назад
Это же очень ценные специалисты, да, всё поголовно доктора наук, лауреаты премий?
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 52 минуты назад
пусть эти драчуны черепах на Родинку свою любимую едут.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3521 пост (3301 в горячем)

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