Строители устроили массовое побоище камнями, палками и арматурой

Сначала между "бандой строителей" завязался обычный конфликт, однако он быстро перерос в драку с летающими касками и палками.
В Москве на Тагильской улице на территории строящегося жилого комплекса «Метроном» произошла массовая драка рабочих.
Конфликт на стройке перерос в потасовку, в ходе которой участники использовали палки и камни, а также нецензурно кричали друг на друга. Это всё наблюдали жители соседних домов.
Организаторы драки задержаны. Следователи ведут расследование и выясняют личности всех причастных. Они также проверят участников драки на соблюдение миграционного законодательства.
Сотрудники правоохранительных органов совместно с оперативными службами установят всех участников инцидента. Проведено разбирательство с целью выяснения причин конфликта.
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