Неожиданный финал уличной драки

9322
1
1
Прохожий запечатлел драку с неожиданной концовкой. К такому финалу не был готов ни один из участников.
Победила третья команда. Похоже, что кто-то сядет надолго.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Нижнем Новгороде мужчина избил дерзкую "зебру-попрошайку"
- Конфликт детей перерос в драку взрослых во дворе
- Излишняя самоуверенность не довела мужчину до добра
- Двое пьяных парней прицепились к бойцу
- Мужчина проучил парня, задиравшего пенсионера
Новости партнёров
Надо супер финал белых футболок было устроить.
Печально что автор не поясняет от куда видео и что было по итогу.