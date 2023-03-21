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Неожиданный финал уличной драки

Неожиданный финал уличной драки

Автор:
21 марта 2023 10:46
Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   люди   
9322
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Прохожий запечатлел драку с неожиданной концовкой. К такому финалу не был готов ни один из участников.

Победила третья команда. Похоже, что кто-то сядет надолго.

Источник:

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Метки: в мире   видео   драка   инцидент   конфликт   люди   
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42  комментария
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22k
sanchesS80 8 часов назад
Ну первая белая футболка вообще по подлому вдарил. Вторая белая футболка может оправдаться что спасал человека, которого лежачего пытались добить ногой.

Надо супер финал белых футболок было устроить.
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2k
Vadim Balabanov 7 минут назад
Называется "Разняли дерущихся"
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17k
dmitriy3603 2 часа назад
Белые майки из одной секции
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4k
Rubiroid_47 4 часа назад
Не, ну а че они?
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2k
Яков 4 часа назад
Короткие удары в челюсть, и дальше как мешок с картошкой.
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6k
Дмитрий Горчилин 5 часов назад
Стукнул раз- специалист, видно по нему (С)
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45k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 5 часов назад
англосаксы своего самогончика переппили...
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1k
Tevet 5 часов назад
выключатель серьёзный
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74k
Максим 5 часов назад
Какие страшные бабы.
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1k
Сергей 6 часов назад
Чувак-гандон, он нарушил главный принцип: "Двое в драке, третий в сраке"
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8k
Ntvl 6 часов назад
судя по звуку от головы, тот который возле машины - труп.
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6k
Mixalych 7 часов назад
Уличная драка она такая. Если на ринге используют грязные приемы, то по пьяне и на улице и подавно. Чай не рыцарский турнир
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2k
Vladislav Grigorenko 7 часов назад
Сдаётся мне, что там все сплошь прям английские джентльмены - одни подскакивают сбоку в чужое месиво, бьют исподтишка, другие лежачего в отрубе пинком по башке добить пытаются. Торжество демократии, однако.
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3k
Leonid 7 часов назад
Англия по-моему? страна алкашей
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10k
Маламут Уральский 7 часов назад
Опасен не сам удар а затылком об асфальт
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10k
ScorpionDS 7 часов назад
Оба знатно затылками приложились, могут быть и трупами ...
Печально что автор не поясняет от куда видео и что было по итогу.
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15k
эмосурикат прямоползающий 7 часов назад
драка на оживленной улице, пипец
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17k
AzuveR 8 часов назад
+2 инвалида.
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3k
vfrcbvec 8 часов назад
Подло, очень, за такое наказывать надо отборными пдюлями обоих
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2k
fraxinus 8 часов назад
Вышибала : дебоширы, результат 2:0
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1k
Сергей Викторович 8 часов назад
Негры должны возмутиться - белые футболки победили черных!!!
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