Студенты устроили бойцовский клуб в общежитии и попали под проверку

Студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, именуемого местными жителями "средней мореходкой", нарушили главное правило бойцовского клуба и распространили в интернете запись спарринга в общежитии.

К счастью, типичного для подобных инцидентов скандала не случилось. Директор колледжа Игорь Артеменко отреагировал спокойно и адекватно, посетовав лишь на то, что у ребят нет спортзала, поэтому им приходится устраивать бои прямо в общаге.

"Мы сами увидели в соцсетях этот ролик, поэтому детально не знаю. Я в командировке, коллеги разбираются. Это общежитие, ребята, видимо, решили устроить такой соревновательный элемент. Если б они были бы в спортзале, никто бы на это не обратил внимания.

Но у нас, к сожалению, нет спортзала. Ребята не курят, не пьют, занимаются спортом, но данном случае они решили, что можно без согласования вот такие вещи делать на этаже. Ничего серьёзного нет", — заявил директор учебного заведения.