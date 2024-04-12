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Студенты устроили бойцовский клуб в общежитии и попали под проверку

Студенты устроили бойцовский клуб в общежитии и попали под проверку

Автор:
12 апреля 2024 18:39
Сообщество : Спорт
Метки: Бойцовский клуб   Видео   Мурманск   колледж   проверка   спарринг   
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Однако наказывать их пока не собираются.

Студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, именуемого местными жителями "средней мореходкой", нарушили главное правило бойцовского клуба и распространили в интернете запись спарринга в общежитии.


К счастью, типичного для подобных инцидентов скандала не случилось. Директор колледжа Игорь Артеменко отреагировал спокойно и адекватно, посетовав лишь на то, что у ребят нет спортзала, поэтому им приходится устраивать бои прямо в общаге.



"Мы сами увидели в соцсетях этот ролик, поэтому детально не знаю. Я в командировке, коллеги разбираются. Это общежитие, ребята, видимо, решили устроить такой соревновательный элемент. Если б они были бы в спортзале, никто бы на это не обратил внимания.


Но у нас, к сожалению, нет спортзала. Ребята не курят, не пьют, занимаются спортом, но данном случае они решили, что можно без согласования вот такие вещи делать на этаже. Ничего серьёзного нет", — заявил директор учебного заведения.

Местные жители отмечают, что в "средней мореходке" подобные бои в виде развлечения практикуются давно и спарринги всегда проходят на добровольно — никто никого не избивает. Тем не менее Игорь Артеменко пообещал провести проверку. Но лучше бы, конечно, попробовал устроить для ребят спортивный зал.

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Метки: Бойцовский клуб   Видео   Мурманск   колледж   проверка   спарринг   
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6  комментариев
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28k
ПаганецЪ Час назад
Так-то всё спортивно: перчатки, защита. Но первое правило нарушать всё равно нельзя.
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21k
КВТИУ-80 10 минут назад
По любому это лучше, чем танцы в нижнем белье под песню «Satisfaction»
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9k
Роман 17 минут назад
Все в перчатках, явно там без беспредела. Парень упал, соперник подскочил помочь сразу.
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14k
кот базилий 18 минут назад
Потом на прохожих удары отрабатывать...
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14
F_D 21 минуту назад
первое правило бойцовского клуба - не упоминать о бойцовском клубе!
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11k
Дмитрий 49 минут назад
Спортзал? Вы с ума сошли? Пусть бьются в общаге!
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Burzum
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Лесник
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