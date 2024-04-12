Студенты устроили бойцовский клуб в общежитии и попали под проверку

Однако наказывать их пока не собираются.
Студенты Мурманского морского рыбопромышленного колледжа, именуемого местными жителями "средней мореходкой", нарушили главное правило бойцовского клуба и распространили в интернете запись спарринга в общежитии.
К счастью, типичного для подобных инцидентов скандала не случилось. Директор колледжа Игорь Артеменко отреагировал спокойно и адекватно, посетовав лишь на то, что у ребят нет спортзала, поэтому им приходится устраивать бои прямо в общаге.
"Мы сами увидели в соцсетях этот ролик, поэтому детально не знаю. Я в командировке, коллеги разбираются. Это общежитие, ребята, видимо, решили устроить такой соревновательный элемент. Если б они были бы в спортзале, никто бы на это не обратил внимания.
Но у нас, к сожалению, нет спортзала. Ребята не курят, не пьют, занимаются спортом, но данном случае они решили, что можно без согласования вот такие вещи делать на этаже. Ничего серьёзного нет", — заявил директор учебного заведения.
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Местные жители отмечают, что в "средней мореходке" подобные бои в виде развлечения практикуются давно и спарринги всегда проходят на добровольно — никто никого не избивает. Тем не менее Игорь Артеменко пообещал провести проверку. Но лучше бы, конечно, попробовал устроить для ребят спортивный зал.
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