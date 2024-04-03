В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»

И сами же выложили ролик в соцсети.
Пару дней назад в Фокинском районе Брянска подростки докопались до мужчины. Тот сидел на лавке, никого не трогал. По всей видимости, был пьян. И зумеры решили над ним поиздеваться на камеру: один из них ударом ноги сбросил его на землю, второй - пнул лежащего, который даже не мог сопротивляться. Потом они дружно посмеялись и ушли.
Осторожно, мат:
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Далее - по стандарту. Парни выложили ролик в сеть и им заинтересовались в МВД.
В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что нарушителями закона оказались 13-летний и двое 14-летних местных жителя. В отношении их родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Также подростки будут поставлены на профилактический учёт.
На этом их приключения не закончатся, к делу подключилась и прокуратура Фокинского района г. Брянска:
В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям несовершеннолетних и их родителей.
По результатам будет решен вопрос о мерах реагирования.
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Надо наказать! Это не нормальные дети