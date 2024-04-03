В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»

Далее - по стандарту. Парни выложили ролик в сеть и им заинтересовались в МВД.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что нарушителями закона оказались 13-летний и двое 14-летних местных жителя. В отношении их родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Также подростки будут поставлены на профилактический учёт.

На этом их приключения не закончатся, к делу подключилась и прокуратура Фокинского района г. Брянска:

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям несовершеннолетних и их родителей.

По результатам будет решен вопрос о мерах реагирования.