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В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»

В Брянске зумеры избили мужчину для съёмок «хайпового видео»

Автор:
03 апреля 2024 17:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Зумеры   МВД   Прокуратура   брянск   мужчина   подростки   проверка   
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И сами же выложили ролик в соцсети.

Пару дней назад в Фокинском районе Брянска подростки докопались до мужчины. Тот сидел на лавке, никого не трогал. По всей видимости, был пьян. И зумеры решили над ним поиздеваться на камеру: один из них ударом ноги сбросил его на землю, второй - пнул лежащего, который даже не мог сопротивляться. Потом они дружно посмеялись и ушли.

Осторожно, мат:

Далее - по стандарту. Парни выложили ролик в сеть и им заинтересовались в МВД.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции установили, что нарушителями закона оказались 13-летний и двое 14-летних местных жителя. В отношении их родителей составлены протоколы по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по их содержанию и воспитанию». Также подростки будут поставлены на профилактический учёт.

На этом их приключения не закончатся, к делу подключилась и прокуратура Фокинского района г. Брянска:

В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также действиям несовершеннолетних и их родителей.

По результатам будет решен вопрос о мерах реагирования.

Источник:

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Метки: Видео   Зумеры   МВД   Прокуратура   брянск   мужчина   подростки   проверка   
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15  комментариев
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26k
ЦСКА Час назад
выродки вонючие
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−2
Око России 24 секунды назад
жуть=((
Надо наказать! Это не нормальные дети
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266
sioma08 6 минут назад
Твари.
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24k
hebpat 15 минут назад
раньше говорили: пожалеешь палку - потеряешь сына
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535
Шэльмавье фон Шольценко 18 минут назад
Мужичек совсем молодой мля...,споткнулся совсем рано по жизни.
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5k
Йож 22 минуты назад
Ублюдки малолетние.
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8k
Neo 24 минуты назад
Нужно 36@ть и штрафовать родителей малолетних д0лб0360в так, чтобы им было безопасней также на лавочке остаться сидеть, чем идти домой.
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6k
Maldini Полчаса назад
При Союзе у следаков была практика ловли на живца. Имитировали пьяных, инвалидов, и даже в женщин переодевались. Почему бы добровольческим дружинам не провести пару таких акций с имитацией пьяных бомжей? Представляю как этим ублюдкам зумерам будет весело, когда , неожиданно, "бухой бич" им поломает все что ломается, и на десерт мобильники в жёпу затолкает.
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1k
Дмитрий 43 минуты назад
Дайте нормальным людям оружие, мы сами порядок наведем. Не будет ни зумеров, ни [мат], ни мастурбеков, ни прочей нечести.
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23k
Shtoppi 47 минут назад
в клетку ублюдков! молодняк совсем уже ох_ел в край!
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8k
Alex 48 минут назад
Сжечь живьем!
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28k
Sheir Час назад
Бедолага упал, судя по звуку головой об бордюр... Малолетние в.ы.б.л.я.д.к.и. чуть не убили человека.
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2745 постов (2697 в горячем)

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