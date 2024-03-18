Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к дисциплинарной ответственности

Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучил: тебе дадут 8 лет, или 7 или 6, ты будешь сидеть в тюрьме, возбудили уголовное дело бы. А он говорил, что «мне за честь сидеть в тюрьме, я получил возможность успокоить свою душу и я посчитаю за честь провести срок в тюрьме или понести наказание». Но если суд не принял такое решение, то мы не должны сами бегать за тем, чтобы его наказывали.

За что наказывать? За то, что он агента, человека, который сжёг Коран, избил, что ли? Хорошо, если бы он убил бы его там на месте. У меня одно желание. Как вспоминаю про других, которые в Европе сжигают Коран, одна мечта - уничтожать их. Чтобы они понесли наказание, а срок - это для них не наказание.