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Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к дисциплинарной ответственности

Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к дисциплинарной ответственности

Автор:
18 марта 2024 14:31
Сообщество : Жить в России
Метки: Адам Кадыров   Видео   Следком   избиение   коран   наказание   никита журавель   проверка   рамзан кадыров   сожжение   
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Наказание Никиты Журавеля, подпалившего священную мусульманскую книгу, наделало немало шума в сети.

Прошлой весной Никита Журавель поджёг Коран на фоне волгоградской мечети. Как обычно, всё сделал на камеру и ролик вскоре вовсю гулял по интернету.

А вот Журавель после этого гулял на свободе недолго - его задержали и определили в СИЗО.

Позже этапировали в Чечню.

В грозненском СИЗО к Журавелю пришёл Адам Кадыров. Разговор у них получился короткий.

Видео с избиением Журавеля выложил глава ЧР Рамзан Кадыров. Оно вызвало много критики и обсуждений, говорили даже, что Адама Кадырова могут привлечь к уголовной ответственности. Но выяснилось, что Адам - несовершеннолетний. И конкретно это правонарушение под уголовную статью не попадает. Это прокомментировал его отец:

Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучил: тебе дадут 8 лет, или 7 или 6, ты будешь сидеть в тюрьме, возбудили уголовное дело бы. А он говорил, что «мне за честь сидеть в тюрьме, я получил возможность успокоить свою душу и я посчитаю за честь провести срок в тюрьме или понести наказание». Но если суд не принял такое решение, то мы не должны сами бегать за тем, чтобы его наказывали.

За что наказывать? За то, что он агента, человека, который сжёг Коран, избил, что ли? Хорошо, если бы он убил бы его там на месте. У меня одно желание. Как вспоминаю про других, которые в Европе сжигают Коран, одна мечта - уничтожать их. Чтобы они понесли наказание, а срок - это для них не наказание.

А Журавель отправился на 3,5 года в колонию. Перед этим встречался с Рамзаном Кадыровым, просил принять его в ислам, но получил отказ.

История с избиением сделала 16-летнему Адаму неплохой пиар, он получил несколько орденов и медалей.

Всего же Адаму выдали семь наград, а позже он стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.

Но оказалось, что дело с избиением Журавеля всё ещё у кого-то на слуху. А Следственный комитет по ЧР даже проводил проверку инцидента и привлёк сотрудников СИЗО к дисциплинарной ответственности.

Как именно их наказали - в Следкоме не уточнили. Вероятно, дело поджигателя Корана на этом окончательно закрыто.

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Метки: Адам Кадыров   Видео   Следком   избиение   коран   наказание   никита журавель   проверка   рамзан кадыров   сожжение   
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18  комментариев
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risti 2 часа назад
какой-то [мат] цирк
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15k
эмосурикат прямоползающий 16 минут назад
очень грустно что у нас такой произвол может творится в самых верхах властных структур, т.е. если ты ребенок кого-то у власти, то можешь творить что угодно и тебе за это ничего не будет
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15k
эмосурикат прямоползающий 18 минут назад
и они еще называют Россию правовым государством
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10k
Trenzel2003 19 минут назад
А детские колонии у нас отменили? "Малолетки" так называемые.
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183
FlakoBoy Полчаса назад
Свора клоунов!
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39k
koleos72 50 минут назад
Наверное сын Бастрыкина приехал и отпинал начальника сизо!
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1k
Андрей Граф Час назад
тупые обезьяны
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3k
Daimos Час назад
Тоже медальками наказали?
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4k
Василий Афиногенов Час назад
когда ты сын кого надо сын
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39k
Алексей Час назад
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94
Ли Харви Освальд Час назад
Всю их семейку надо взорвать к х.у.я.м
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14k
кот базилий Час назад
А молодой то - черный ачки, пысталэт, кастум...тоже черный.Воин!
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1k
LisA Час назад
виноват стрелочник
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6k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
И вручили орден
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1k
АртемШишков 2 часа назад
Пальчиком погразили ?? Ай ай ай такое взыскание ?
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11k
Дмитрий 2 часа назад
В смысле кто наказал? Ну объявили выговор и всё!
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August

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