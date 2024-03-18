Сотрудников грозненского СИЗО, в котором Адам Кадыров избил поджигателя Корана, привлекли к дисциплинарной ответственности

Наказание Никиты Журавеля, подпалившего священную мусульманскую книгу, наделало немало шума в сети.
Прошлой весной Никита Журавель поджёг Коран на фоне волгоградской мечети. Как обычно, всё сделал на камеру и ролик вскоре вовсю гулял по интернету.
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А вот Журавель после этого гулял на свободе недолго - его задержали и определили в СИЗО.
Позже этапировали в Чечню.
В грозненском СИЗО к Журавелю пришёл Адам Кадыров. Разговор у них получился короткий.
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Видео с избиением Журавеля выложил глава ЧР Рамзан Кадыров. Оно вызвало много критики и обсуждений, говорили даже, что Адама Кадырова могут привлечь к уголовной ответственности. Но выяснилось, что Адам - несовершеннолетний. И конкретно это правонарушение под уголовную статью не попадает. Это прокомментировал его отец:
Я считаю, что Адам Кадыров поступил правильно. Я изначально думал, что его накажут. Я его мучил: тебе дадут 8 лет, или 7 или 6, ты будешь сидеть в тюрьме, возбудили уголовное дело бы. А он говорил, что «мне за честь сидеть в тюрьме, я получил возможность успокоить свою душу и я посчитаю за честь провести срок в тюрьме или понести наказание». Но если суд не принял такое решение, то мы не должны сами бегать за тем, чтобы его наказывали.
За что наказывать? За то, что он агента, человека, который сжёг Коран, избил, что ли? Хорошо, если бы он убил бы его там на месте. У меня одно желание. Как вспоминаю про других, которые в Европе сжигают Коран, одна мечта - уничтожать их. Чтобы они понесли наказание, а срок - это для них не наказание.
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А Журавель отправился на 3,5 года в колонию. Перед этим встречался с Рамзаном Кадыровым, просил принять его в ислам, но получил отказ.
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История с избиением сделала 16-летнему Адаму неплохой пиар, он получил несколько орденов и медалей.
Всего же Адаму выдали семь наград, а позже он стал начальником отдела обеспечения безопасности главы Чечни.
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Но оказалось, что дело с избиением Журавеля всё ещё у кого-то на слуху. А Следственный комитет по ЧР даже проводил проверку инцидента и привлёк сотрудников СИЗО к дисциплинарной ответственности.
Как именно их наказали - в Следкоме не уточнили. Вероятно, дело поджигателя Корана на этом окончательно закрыто.
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