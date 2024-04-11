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Восторг до мурашек: самые могучие дамбы мира

Восторг до мурашек: самые могучие дамбы мира

Автор:
11 апреля 2024 10:09
Метки: Видео   Орск   в мире   высота   дамба   красота   
1278
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1

Вода – могучая и непокорная стихия, укрощать которую не просто сложно, но и опасно, поэтому любое строительство на воде и под водой достойно восхищения.


Жители Орска не поверили, что дамба в их городе стоила 1 миллиард рублей, и сравнили её с дамбами в других странах.

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Метки: Видео   Орск   в мире   высота   дамба   красота   
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7  комментариев
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1k
Uganda Час назад
Чего автор добиваешься? Посмеяться над проблемами регионов? Может быть вместе поржем над мостами?
Ссылка youtu.be
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6k
Hugo_RnD 8 минут назад
Что за даун делал ролик?! Всё зарубежное - это не дамбы, а ПЛОТИНЫ!!!!! дамба только Орская, в конце ролика.
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55k
Прораб 11 минут назад
Автор либераст и всепропальщик. В топку!
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420
DuckTales 38 минут назад
Кроме Орска у нас дамб нет ?
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2k
Провокатор 52 минуты назад
Автор подпиндосник грёбаный что ж про дамбы в США не написал? Боишься, что грин-карту не дадут?

Февраль 2017 года. Дамба Оровилл, США
В субботу, 11 февраля 2017 года, из-за сильных дождей водохранилище вышло из берегов, в аварийном водосбросном канале образовалась гигантская промоина, потоки воды хлынули через верх плотины в долину.

Август 2005 года. Дамбы в Новом Орлеане, США
В августе 2015 года на штат Луизиана в США обрушился ураган «Катрина». Его эпицентр пришелся на Новый Орлеан, с трех сторон окруженный водой. Наводнение привело к прорыву дамб, и 80% территории города оказалось под водой. Власти объявили обязательную эвакуацию, но в городе остались около 10 000 человек. Жертвами наводнения стали около 1500 человек.
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24
PPP... Провокатор Полчаса назад
Давайте смотреть на других это же хуже случилось и много жертв, есть брать пример. Почему нельзя взять в пример и делать лучше что-бы такого не случилось.
Главная причина это ВОРУЮТ и нагло что даже анекдоты о них делают и смеются.
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1k
Darki 58 минут назад
У нас тоже есть мощные дамбы,много.А ещё есть гнилые чинуши и прочая приближённая к власти обсосня.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3388 постов (3086 в горячем)

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