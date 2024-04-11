Восторг до мурашек: самые могучие дамбы мира

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Вода – могучая и непокорная стихия, укрощать которую не просто сложно, но и опасно, поэтому любое строительство на воде и под водой достойно восхищения.
Жители Орска не поверили, что дамба в их городе стоила 1 миллиард рублей, и сравнили её с дамбами в других странах.
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Февраль 2017 года. Дамба Оровилл, США
В субботу, 11 февраля 2017 года, из-за сильных дождей водохранилище вышло из берегов, в аварийном водосбросном канале образовалась гигантская промоина, потоки воды хлынули через верх плотины в долину.
Август 2005 года. Дамбы в Новом Орлеане, США
В августе 2015 года на штат Луизиана в США обрушился ураган «Катрина». Его эпицентр пришелся на Новый Орлеан, с трех сторон окруженный водой. Наводнение привело к прорыву дамб, и 80% территории города оказалось под водой. Власти объявили обязательную эвакуацию, но в городе остались около 10 000 человек. Жертвами наводнения стали около 1500 человек.
Главная причина это ВОРУЮТ и нагло что даже анекдоты о них делают и смеются.