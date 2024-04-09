Косатки окружили лодку с рыбаками и устроили шоу в Приморье

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Редкие кадры удалось запечатлеть в Приморье. Так, стая косаток устроила настоящее представление перед рыбаками, вышедшими в море на резиновой лодке.
Стая косаток, состоящая из родителей и несколько детенышей, встретилась с рыбаками в одной из бухт Приморья.
«То ли от интереса, то ли чтобы прогнать незваных гостей черно-белые киты стали выпрыгивать из воды и показывать представление», - сказано в сообщении.
От такой встречи приморцы пришли в невероятный восторг. Необычную встречу рыбаки запечатлели на видео, а после решили не мешать косатками и покинули место встречи.
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