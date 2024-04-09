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Косатки окружили лодку с рыбаками и устроили шоу в Приморье

Косатки окружили лодку с рыбаками и устроили шоу в Приморье

Автор:
09 апреля 2024 11:50
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Приморье   в мире   косатки   красота   милота   рыбаки   удивительно   
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Редкие кадры удалось запечатлеть в Приморье. Так, стая косаток устроила настоящее представление перед рыбаками, вышедшими в море на резиновой лодке.

Стая косаток, состоящая из родителей и несколько детенышей, встретилась с рыбаками в одной из бухт Приморья.


«То ли от интереса, то ли чтобы прогнать незваных гостей черно-белые киты стали выпрыгивать из воды и показывать представление», - сказано в сообщении.

От такой встречи приморцы пришли в невероятный восторг. Необычную встречу рыбаки запечатлели на видео, а после решили не мешать косатками и покинули место встречи.



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Метки: Видео   Приморье   в мире   косатки   красота   милота   рыбаки   удивительно   
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5  комментариев
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25k
SolomonA Час назад
"Тюлень есть? А если найдем?"
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1k
минодвесп 15 минут назад
На детскую площадку заплыли.
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2k
Карл Карл 50 минут назад
красота! вот бы вживую увидеть такое! кирпичей бы отложил точно)
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10k
vasilykopkov 57 минут назад
Умные они, убивать людей не стали, хотя эта лодка им на один зуб.
Просто объяснили, что рыбакам тут не рады: "Место занято, валите отсюда..."
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11k
Garpia121 Час назад
Прогоняли конкурентов. Показывали детям.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3854 поста (3712 в горячем)

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