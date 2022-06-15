Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности

10 вещей, которые мужчина должен делать каждый день

"Эй, обезьяна, дай сфоткать!": в Питере полиция нашла мужчину,...

Звёзды «в самом соку»: актёры, получившие известность далеко не сразу

25 гениев, которые победили систему, следуя правилам

Что раньше пили под шашлык

Мгновенная карма для любителей езды по обочине

Шутить над карликами слишком низко

30 фактов, которые вас удивят

Когда начал игру под названием "Жизнь", но проходишь её на минималках

Ужасные казни

23 интересных изображения для любителей науки и творчества

Ошеломляющая природа: «врата ада», нашествие крабов и другие...

Дикие лошади пытаются скрыться от медведя гризли

Танцоры провалились под сцену во время концерта

Ядовитая красота: растения, которые лучше лишний раз не трогать

"Через 10 лет будем жить лучше": что обещал, и о чем говорил Путин...

20 фото любопытных штуковин, которыми поделились пользователи сети

Тренд на смену пола может помочь серийному убийце избежать наказания