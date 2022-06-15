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Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности

Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности

Автор:
15 июня 2022 09:54
Метки: в мире   видео   высота   люди   рабочий   страховка   техника безопасности   
128
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Для многих людей безопасность — превыше всего. Однако в мире еще можно найти индивидуумов готовых на неоправданный риск. Например, эти рабочие, которые не спешат соблюдать технику безопасности.
Работяги не задумываются о собственной безопасности.

Источник:

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Метки: в мире   видео   высота   люди   рабочий   страховка   техника безопасности   
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3  комментария
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 36 минут назад
Безумно храбрым венки со скидкой.
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1k
Шурман 20 минут назад
Потом сообщения на форумах или в фэйсбуке , пожалуйста помогите переправить тело в Молдавию и оплатить больницу . У меня Кент спился , его бригада работала на фасадах , высота примерно 7 этаж и 2 идиота в входной день зачем туда полезли , он не просил их это делать . Итог такой мужика затаскали по судам и допросам , жены этих горе героев просят теперь содержать их детей , этот в постоянной депрессии и поседел на глазах . Но отвага это главное , нужно думать о том какой ты вред принесешь после своей смерти . В Америке не страшно если страховка не оплачена то и лечить тебя не будут , от слова НИ КАК .
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Krasava

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