Бесстрашные рабочие, которые смеются в лицо опасности

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Для многих людей безопасность — превыше всего. Однако в мире еще можно найти индивидуумов готовых на неоправданный риск. Например, эти рабочие, которые не спешат соблюдать технику безопасности.
Работяги не задумываются о собственной безопасности.
Источник:
АНТИФИШКИ
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