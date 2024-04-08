Мальчик усвоил важный урок

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Мальчик получил ценный урок на всю жизнь. Заключается он в том, что не стоит прыгать на совковую лопату, даже если очень хочется.
Хочется верить, что он не сильно пострадал.
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