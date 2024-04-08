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Мальчик усвоил важный урок

Мальчик усвоил важный урок

Автор:
08 апреля 2024 09:29
Метки: Видео   в мире   дети   инцидент   лопата   удар   
3082
1
1

Мальчик получил ценный урок на всю жизнь. Заключается он в том, что не стоит прыгать на совковую лопату, даже если очень хочется.

Хочется верить, что он не сильно пострадал.

Источник:

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Метки: Видео   в мире   дети   инцидент   лопата   удар   
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17  комментариев
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Для закрепления надо ещё пару раз!
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10k
Доктор 15 минут назад
Может не много не в тему )))
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Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−9
43k
Сергей Полчаса назад
Не факт, что усвоил. Повторенье мать ученья.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 38 минут назад
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8k
Vladimir 52 минуты назад
Все, что нас не убивает, делает мудрее.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−14
605
FlakoBoy Час назад
Усвоил ли мальчик урок - это только время покажет. А то ведь история полнится примерами, как неоднократное повторение одних и тех же ошибочных действий, одними и теми же людьми и даже странами, никаких выводов об ошибочности проводимых ими манипуляций так сделать и не позволили.
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5k
Дмитрий Круглов Час назад
У каждого в жизни есть такие свои совковые лопаты. У кого-то ментальные, у кого-то материальные, но многие люди не придают достаточного значения тому, что у не только действия, но даже у мысли есть последствия.
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4k
просто Дмитрий Час назад
Латышам это можно показывать бесконечно.....
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Лопату изучил !
Дайте ему грабли
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3505 в горячем)

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