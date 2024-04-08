В Индии массивная конструкция рухнула во время шествия

Сооружение упало недалеко от деревни Хилалиге. По имеющимся данным, инцидент произошёл, когда десятки животных и единиц техники везли колесницу в Хускур, где проходила ежегодная ярмарка Маддурама.

Расположенный недалеко от города Бангалор храм Шри Маддурамма может похвастаться древней историей, приписываемой династии Чола (древнее государство в Индии, возникшее в 3-м веке до н.э.) Ярмарка Маддурамма, история которой насчитывает столетия, проводится ежегодно в апреле или мае. Жители более чем 10 окрестных деревень едут в храм Шри Маддурамма в Хускуре, принося с собой злаковые растения. Традиционно сельские общины строили высокие колесницы (тэру), чтобы выразить свое почтение Маддурамме.

Однако в этом году случилось несчастье: массивная конструкция высотой около сорока метров накренилась и в конечном итоге рухнула. Несмотря на размеры сооружения и большое количество народа, жертв удалось избежать.