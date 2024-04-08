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В Индии массивная конструкция рухнула во время шествия

В Индии массивная конструкция рухнула во время шествия

Автор:
08 апреля 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Индия   в мире   инцидент   конструкция   падение   
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Конструкция, перемещаемая животными и техникой, накренилась и рухнула. Инцидент попал на видео.

Сооружение упало недалеко от деревни Хилалиге. По имеющимся данным, инцидент произошёл, когда десятки животных и единиц техники везли колесницу в Хускур, где проходила ежегодная ярмарка Маддурама.

Расположенный недалеко от города Бангалор храм Шри Маддурамма может похвастаться древней историей, приписываемой династии Чола (древнее государство в Индии, возникшее в 3-м веке до н.э.) Ярмарка Маддурамма, история которой насчитывает столетия, проводится ежегодно в апреле или мае. Жители более чем 10 окрестных деревень едут в храм Шри Маддурамма в Хускуре, принося с собой злаковые растения. Традиционно сельские общины строили высокие колесницы (тэру), чтобы выразить свое почтение Маддурамме.

Однако в этом году случилось несчастье: массивная конструкция высотой около сорока метров накренилась и в конечном итоге рухнула. Несмотря на размеры сооружения и большое количество народа, жертв удалось избежать.

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Метки: Видео   Индия   в мире   инцидент   конструкция   падение   
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3  комментария
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571
А П 24 минуты назад
Умеют люди развлекаться. Там еще и провода рядом.
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11k
Juli 21 минуту назад
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7k
Евгений Д 21 минуту назад
И нахрена индусы веревки с разных сторон привязали ? -
Да, для того чтобы удерживать от падения !!!
и видно "забалдели" от радости и забыли что надо поддерживать эту махину
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3505 в горячем)

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