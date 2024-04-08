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В Стерлитамаке заметили куницу на проводах

В Стерлитамаке заметили куницу на проводах

Автор:
08 апреля 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Россия   Стерлитамак   в мире   животные   куница   
924
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Житель Стерлитамака запечатлел куницу в городе. Зверь решил проложить свой путь по проводам между двумя жилыми домами.

Пользователи сети предположили, что кто-то, вероятно, держал куницу в качестве домашнего питомца, а зверек мог сбежать.

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Метки: Видео   Россия   Стерлитамак   в мире   животные   куница   
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1  комментарий
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16k
Типа граф 8 минут назад
Из цирка сбежала .
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3617 постов (3577 в горячем)

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