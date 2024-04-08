В Стерлитамаке заметили куницу на проводах

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Житель Стерлитамака запечатлел куницу в городе. Зверь решил проложить свой путь по проводам между двумя жилыми домами.
Пользователи сети предположили, что кто-то, вероятно, держал куницу в качестве домашнего питомца, а зверек мог сбежать.
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